Bundesliga 2020-2021, risultati 29° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pareggio Lipsia

29° giornata di Bundesliga

Il Bayern Monaco si aggiudica tre punti fondamentali per la conquista dell’ennesimo campionato, la vittoria 3 a 2 in casa del Wolfsburg fanno salire a sette le lunghezze di vantaggio sul Lipsia fermato sullo 0 a 0 in casa dal Hoffenheim.

Retrocesso lo Schalke 04, la sconfitta 0 a 4 in casa del Friburgo condanna i BiancoBlu alla serie cadetta nella prossima stagione; vittoria dell’Union Berlino, 2 a 1 in casa contro lo Stoccarda. Poker del Borussia Monchengladbach sull’Eintracht di Francoforte, 4 a 0 alla fine dei novanta minuti; pareggio senza reti, 0 a 0, tra Augsburg e Arminia Bielefeld.

Il Bayern Leverkusen strapazza il Colonia in casa con un perentorio 3 a 0, due goal di Bailey con in mezzo quello di Diaby; vittoria casalinga per il Borussia Dortmund, 4 a 1 per le Api con doppietta di Halaand, Reyna e Hummels. In classifica cannonieri Lewandowsky domina con dodici reti di vantaggio sul secondo, sono infatti 35 le marcature del Polacco e 23 quelli di Andre Silva secondo e 21 quelle di Halaand terzo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lipsia – Hoffenheim 0 – 0

Union Berlino – Stoccarda 2 – 1

Borussia M’Gladbach – Eintracht Francoforte 4 – 0

Augsburg – Arminia Bielefeld 0 – 0

Friburgo – Schalke 04 4 – 0

Wolfsburg – Bayern Monaco 2 – 3

Bayer Leverkusen – Colonia 3 – 0

Borussia Dortmund – Werder Brema 4 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 68

Lipsia 61

Wolfsburg 54

Eintracht Francoforte 53

Borussia Dortmund 49

Bayer Leverkusen 47

Borussia M’Gladbach 43

Union Berlino 43

Friburgo 40

Stoccarda 39

Augsburg 33

Hoffenheim 32

Werder Brema 30

Mainz 28

Arminia Bielefeld 27

Hertha BSC 26

Colonia 23

Schalke 04 13

