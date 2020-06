Bundesliga 2019-2020, risultati 34° giornata: Dusseldorf retrocesso, Werder Brema allo spareggio, Lipsia e ‘Gladbach in CL, Wolfsburg ai preliminari EL

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate e finali dopo l’ultimo turno con tutti i verdetti

E’ stato il primo campionato a ricominciare, dettando le norme da seguire, ed ora è il primo a concludersi. Infatti, in Germania si è conclusa oggi la Bundesliga 2019-2020 con la 34° ed ultima giornata, 17° turno del girone di ritorno.

Il Bayern Monaco aveva già festeggiato con largo anticipo la vittoria del campionato e il titolo di campione, ma ha voluto regalarsi la bella vittoria finale a Wolfsburg, club costretto quindi a disputare i preliminari per poter conquistare la qualificazione alla prossima Europa League.

Infatti, ad approfittare è l’Hoffenheim, che distrugge il Borussia Dortmund, già certi del secondo posto, al Signal Iduna Park con lo show di Kramaric, regalandosi il sesto posto e aggiungendosi al Bayer Leverkusen tra le squadre che disputeranno la seconda coppa europea la prossima stagione.

In tal senso, infatti, non è servita la vittoria contro il Mainz alle aspirine, che nelle ultime tre giornate hanno buttato via il quarto posto, conquistato invece dal Borussia Moenchengladbach, vittorioso in casa contro l’Hertha Berlino, e qualificato alla prossima Champions League dopo un paio di anni, insieme ovviamente al Lipsia, che vince ad Augsburg, grazie alla doppietta di Werner, all’ultima partita in terra tedesca, che lascia come miglior marcatore del club.

E’ successo di tutto, invece, nelle parti basse della classifica. Infatti, serviva un miracolo e miracolo è stato per il Werder Brema, spettacolare nella propria vittoria contro il Colonia, con protagonista assoluto Osako, visto che contemporaneamente il Dusseldorf si è suicidato perdendo contro l’Union Berlino.

La classifica, quindi, finale dice che lo sfortunato Fortuna è retrocesso di ZweiteLiga insieme al povero fanalino di coda del Paderborn, che ha perso anche contro l’Eintracht Francoforte, mentre i lupi verdi della Sassonia completano una clamorosa rimonta e disputeranno lo spareggio salvezza/promozione con la terza classifica del campionato cadetto, per il quale bisognerà aspettare domani.

Infine, si conclude nel peggior modo possibile la stagione dello Schalke 04, che subisce una goleada anche dal Friburgo del bomber Waldschimdt, concludendo con sedici partite consecutive senza vittorie.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, a portare a casa il titolo di capocannoniere è Lewandowski con 34 gol in 31 partite, una media di più di un gol a partita, dietro di lui Werner con 28 gol e Sancho con 17 reti, mentre Mueller alza la palma di assistman del campionato con 21 passaggi decisivi vincenti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

CLASSIFICA BUNDESLIGA

CLASSIFICA MARCATORI

