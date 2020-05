Bundesliga 2019/2020: programma, pronostici e quote 27° giornata

La Bundesliga torna in campo questa sera con l’anticipo di lusso tra Hertha Berlino e Union Berlino che darà il via alla 27° giornata di campionato. Domani in campo anche Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen.

La Bundesliga ha ripreso a pieni ritmi nonostante la paura che il Coronavirus genera ancora in tutto il mondo. Dopo la 26° giornata di campionato andata in scena la scorsa settimana, il massimo campionato tedesco di calcio torna in campo questa sera con l’anticipo di lusso tra Hertha Berlino e Union Berlino che darà il via alla 27° giornata di campionato.

Si proseguirà domani con i soliti 5 match del sabato per finire poi domenica con le restanti 3 partite. Su tutte, spiccano sicuramente Wolfsburg-Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen. Il Bayern Monaco capolista ospiterà invece il non tranquillissimo Eintracht Francoforte. Vediamo quindi nel dettaglio il programma, i pronostici e le quote della 27° giornata di campionato in Bundesliga.

Bundesliga, 27° giornata: si comincia stasera con il derby di Berlino tra Hertha e Union

Come detto, si comincia stasera con il sentissimo derby di Berlino tra l’Hertha e l’Union. Le due squadre sono rispettivamente 11° e 12° in classifica. I primi hanno 31 punti, i secondi invece 30. Una partita che forse vale poco sul piano della classifica, ma che conta molto in termini di prestigio. Il pronostico pende leggermente a favore dei padroni di casa la cui vittoria è quotata da William Hill, 2.30 € con il successo degli ospiti fissato invece a 3.10 €. Il segno X è quotato 3.30 €. Per gli amanti delle combo il bookmaker inglese propone anche la vittoria dell’Union Berlino, con entrambe le squadre a segno, a 7.00 €.

Hertha Berlino-Union Berlino (Willam Hill)

Segno 1: 2.30 €

Segno 2: 3.10€

Segno X: 3.30€

Segno 2+GG: 7.00€

Bundesliga, 27° giornata di campionato.

Le partite del sabato: spiccano Wolfsburg-Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen

Tra le partite più importanti del sabato spiccano sicuramente Wolfsburg-Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen. La sfida tra i Lupi e i gialloneri è sfida d’alta quota. Sebbene la distanza di 15 punti che le separa in classifica, entrambe le formazioni vorranno fare bella figura. Il Borussia infatti non può permettersi passi falsi se vuole continuare la sua rincorsa al Bayern Monaco, pertanto occorre necessariamente una vittoria. William Hill fissa la vittoria del Dortmund a 1.72 €, mentre quella dei padroni di casa a 4.50 €. Il pareggio è invece quotato 3.70 €.

Wolfsburg-Borussia Dortmund (William Hill)

Segno 1: 4.50 €

Segno 2: 1.72 €

Segno X: 3.70 €

Per quanto riguarda la sfida tra Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen il pronostico vede leggermente favoriti i bianconeri, ma è un pronostico la cui attendibilità è molto vaga. Le due squadre sono rispettivamente 3° e 5° con appena 2 punti a separarle. Stabilire chi vincerà è quindi pressoché impossibile. William Hill, ad ogni modo, fissa la vittoria del ‘gladbach a 2.37 €, mentre quella delle aspirine a 2.75 €. Pareggio fissato invece a 3.60.

Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen (William Hill)

Segno 1: 2.37 €

Segno 2: 2.75 €

Segno X: 3.60 €

Bundesliga, 27° giornata: le altre sfide del sabato

Oltre alle due sfide poc’anzi menzionate, nella giornata di domani scenderanno in campo anche Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Paderborn-Hoffenheim e Friburgo-Werder Brema.

La capolista Bayern non dovrebbe avere problemi contro il modesto Francoforte. Il pronostico appare quantomai scontato. Willam Hill quota infatti la vittoria dei bavaresi appena 1.12 €, mentre quella degli ospiti addirittura 19.00 €. Per quanto improbabile il pareggio è invece fissato a 8.50 €

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (William Hill)

Segno 1: 1.12 €

Segno 2: 19.00 €

Segno X: 8.50€

Il Paderborn che ospita l’Hoffenheim prova a giocarsi le sue ultime chance di restare in Bundesliga, anche se l’impresa è davvero difficile. Gli ospiti, dal canto loro, non hanno molto da chiedere a questo campionato, ma la loro vittoria pare pressoché scontata. In questo senso William Hill fissa la vittoria ospite a 2.10 €, mentre quella interna a 3.25 €. Pareggio fissato invece a 3.70 €.

Paderborn-Hoffenheim (William Hill)

Segno 1: 3.25 €

Segno 2: 2.10 €

Segno X: 3.25 €

L’ultima sfida del sabato è quella tra Friburgo e Werder Brema che vede i bianconeri, settimi in classifica, super favoriti sugli ospiti penultimi in graduatoria. Segno 1 fissato quindi a 2.15 €, mentre la vittoria esterna è quotata 3.20 €. Pareggio fissato invece a 3.50 €.

Friburgo-Werder Brema (Willam Hill)

Segno 1: 2.15 €

Segno 2: 3.20 €

Segno X: 3.50 €

Le gare della domenica: il Lipsia non può sbagliare

La giornata di domenica vedrà infine in campo Schalke 04-Augsburg, Mainz-Lipsia e Colonia-Fortuna Dusseldorf. I minatori, nonostante il loro anonimo campionato partono favoriti nella sfida di domani contro i biancorossi. L’1 è infatti dato a 2.00 €, mentre la vittoria esterna a 3.70 €. Segno X quotato invece 3.50 €.

Schalke 04-Augsburg (William Hill)

Segno 1: 2.00 €

Segno 2: 3.70 €

Segno X: 3.50 €

Il Lipsia che va a fare visita al Mainz parte, senza alcun dubbio, coi favori del pronostico. La distanza in classifica tra le due squadre ammonta a 24 punti, quindi è difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria esterna. Il successo ospite è infatti quotato appena 1.42 €, mentre quello interno addirittura 6.50 €. 5.00 € la quota fissata per il segno X.

Mainz-Lipsia (William Hill)

Segno 1: 6.50 €

Segno 2: 1.42 €

Segno X: 5.00 €

L’ultimo match della 27° giornata di Bundesliga è infine quello tra Colonia e Fortuna Dusseldorf. I primi sono in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, mentre i secondi navigano in cattive acque. Servono necessariamente i 3 punti agli ospiti per continuare a sperare nella permanenza in massima serie. Willam Hill ha però fissato il segno 1 a 1.75 €, mentre il 2 è quotato 4.33 €. Segno X fissato invece a 3.90 €.

Colonia-Fortuna Dusseldorf (William Hill)

Segno 1: 1.75 €

Segno 2: 4.33 €

Segno X: 3.90 €

I dati di Eurobet

Secondo i dati raccolti da Eurobet, gli appassionati di calcio e di scommesse si aspettano una 27° giornata di campionato in Bundesliga all’insegna dei gol. L’osservatorio Eurobet ha infatti fatto notare come il 99% dei tifosi si aspetti, non solo le vittorie del Bayern Monaco e del Lipsia, ma anche un sacco di gol nelle partite che andranno in scena questo weekend.

Dati alla mano, pare infatti che il 95% degli appassionati abbia scommesso sull’Over 2,5, con l’unica eccezione rappresentata dalla sfida tra Friburgo e Werder Brema. Percentuali altissime ovviamente anche per quanto riguarda la vittoria del Borussia Dortmund. Equilibrio totale invece per quanto riguarda la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen.

Le puntate sui giocatori che potrebbero timbrare il cartellino vedono infine protagonisti Havertz del Bayer Leverkusen e Haaland del Borussia Dortmund, Dietro i due giovani talenti non poteva mancare ovviamente Robert Lewandowski.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

