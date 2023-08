Bum bum Kaio Jorge: lascia la Juve per spiccare il volo | Titolare assoluto

La lunga mano della Next Gen. Kaio Jorge al rientro dopo l’infortunio: anche lui può lasciare la Juve per spiccare il volo e fare cassa.

La luce fuori dal tunnel. Un calvario di oltre cinque giorni, tanto è passato da quel maledetto febbraio del 2022, quando un brutto infortunio occorso durante Juventus U23-Pro Patria tolse Kaio Jorge dai rettangoli di gioco.

Lesione del tendine rotuleo, intervento chirurgico, il lunghissimo percorso riabilitativo. Tanto voglia di tornare a mostrare il suo talento. L’attaccante brasiliano, classe 2002, è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra della Juventus Next Gen allenata da Massimo Brambilla, rendendosi subito protagonista di una bellissima rete.

Il tiro a giro vincente, di destro, ha fatto il giro della rete diventando virale sul suo profilo Instagram, confermando che il talento non si discute: “Mi sei mancato” ha scritto il figlio (d’arte) di Jorge Ramos, ex giocatore e ora allenatore verdeoro.

Si vede dalle sue prime uscite che il bianconero ha tanta voglia di tornare in campo nelle partite che contano, voglia di riscatto, un’altra dimostrazione che la Next Gen della Juventus è un’operazione davvero importante, basti pensare a Fagioli e Miretti, Barbieri e Dany Mota, Frederiksen, Dragusin, Vrioni e Akè. Ma anche Matias Soulè, Illing Junior e compagnia cantante.

Calciomercato in bianconero

Il recupero di Kaio Jorge, un giocatore sempre molto apprezzato da Max Allegri per i suoi movimenti, per la sua duttilità tattica (può essere impiegato su tutto il fronte offensivo) per la sua agilità ed eleganza, un tiro molto preciso e una buona visione di gioco, apre un’attenta riflessione.

Che fare con il brasiliano cresciuto nel settore giovanile del Santos, il più giovane esordiente nella storia del club paulista? La risposta, ovviamente, passa per il calciomercato di una Juventus impegnata nelle ultime uscite, prima di aprire alle altrettante possibili entrate.

Una riflessione e due strade

Allegri potrebbe decidere di tenerlo, non è facile d’altronde trovare simili profili, anche se Kaio Jorge deve completare il suo percorso formativo. In una stagione senza coppe europee (la Juventus ha “patteggiato” con l’UEFA di essere esclusa dalla Conference League per riappianare tutte le vicissitudini occorse durante l’ultimo periodo della presidenza Agnelli) più saggio far maturare l’attaccante brasiliano lontano dalla Continassa.

Ora che Kaio Jorge si è ripreso dal lungo infortunio, ha bisogno di ritrovare con costanza il ritmo partita, spazio, un alto minutaggio. Il Palermo potrebbe pensarci con un’operazione in prestito con diritto di riscatto.