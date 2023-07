Bum bum Cancelo: affare (quasi) fatto | Torna in Serie A praticamente gratis

Tornato dal prestito al Bayern Monaco e ai ferri corti con Guardiola, il terzino portoghese è destinato a partire di nuovo.

Una carriera che ormai può essere considerata come un vero e proprio paradosso. Da tutti considerato come uno dei terzini più forti al Mondo, per molti come qualità tecniche decisamente il migliore, ma mai titolare fisso, né nella propria squadra di club, né nella propria Nazionale.

Joao Cancelo continua a vivere questa strana situazione in cui viene visto come uno straordinario interprete del ruolo di esterno basso, almeno sotto il punto di vista della spinta offensiva, dell’enorme qualità nel calciare e crossare con entrambi i piedi, ma allo stesso tempo viene visto come quello non affidabile in difesa e da non rischiare quando una partita può farsi difficile e la squadra deve anche difendersi.

Una cosa che succedeva spesso nella Juventus, poi è successa nel Bayern Monaco, succede spesso nella Nazionale portoghese e, ancor prima, era successa nell’Inter dove Spalletti, nei sei mesi nerazzurri di Cancelo, lo aveva spostato nei tre trequartisti dietro la punta pur di farlo giocare.

L’unico posto in cui non era accaduto era il Manchester City. Con Guardiola, infatti, l’esterno lusitano aveva trovato l’allenatore ideale, colui che non ha paura di rischiare, quello che fa giocare la sua squadra sempre di proposta e mai speculando sull’avversario. Questo almeno fino alla passata stagione, quando tra i due sono cominciati i problemi e Cancelo è stato costretto a cambiare aria.

Cancelo, il prestito al Bayern ed il ritorno al City

A gennaio, quindi, Joao Cancelo viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. Sembra la squadra perfetta per lui, ma probabilmente il portoghese si ritrova ai bavaresi nel momento sbagliato e vive i sei mesi più complicati del Bayern degli ultimi dieci anni.

Arriva Tuchel, la squadra comincia a soffrire, Cancelo finisce spesso in panchina e la società bavarese decide che non è il caso di spendere circa 60 milioni di euro per riscattarlo. L’ex Juve e Inter, quindi, deve tornare al Manchester City, ma le valigie sono pronte per una nuova avventura.

Cancelo, opportunità per le italiane

Il prezzo del cartellino, però, è altissimo, così come sono alte le richieste di ingaggio. Per Cancelo si era parlato del Barcellona, ma i blaugrana non sono nel momento ideale per fare spese folli e potrebbero prenderlo solo in prestito. E, alla fine, i citizens potrebbero anche essere costretti a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In Italia osservano attentamente la situazione tutte le big. Juve e Inter che potrebbero accoglierlo una seconda volta, ma anche Roma e Milan che devono fare qualcosa sulle corsie esterne. Oltre a poter fare l’operazione solo in prestito, però, le quattro big italiane avrebbero bisogno di un forte sconto sull’ingaggio e che buona parte dello stipendio di Cancelo lo pagasse il City.