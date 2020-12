Buffon e la bestemmia a Parma: la Procura Federale apre un’inchiesta

Un episodio controverso sta interessando il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, in queste ore. Il classe ’78 di Carrara si è reso protagonista di un gesto spiacevole nel corso della sfida a Parma dello scorso 19 dicembre, quando ha rivolto un’espressione blasfema al giovane compagno di squadra Manolo Portanova.

“Porta, mi interessa vederti correre e stare lì (bestemmia). Del resto non me ne frega un c…”. Queste le frasi captate dai microfoni posti a bordocampo e riportate dal Corriere della Sera. Frasi che potrebbero costar caro a Buffon.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea non ha squalificato il numero 77 bianconero in quanto non avrebbe ottenuto materiale sufficiente dalla Procura Federale per indagare sul caso. La stessa Procura ha però aperto un’inchiesta e potrebbe convocare l’ex campione del mondo a giorni.

Buffon, come detto, rischia un turno di stop, così come accaduto a Bryan Cristante, centrocampista della Roma protagonista di una condotta analoga. In tal caso, si andrebbe ad aggiungere a Kessiè, Lyanco e Marrone, tutti squalificati in quanto ammoniti e diffidati nell’ultimo turno disputato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS