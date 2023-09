Bufera Atalanta, l’ex giocatore punta il dito: “Ha deciso la società” | Il banco è saltato

Continuano a uscire dichiarazioni al vetriolo dagli ex Atalanta nei confronti di Gasperini e del club orobico. Cosa sta succedendo.

Il primo sfogo ha alzato un putiferio sull’Atalanta. Miccia accesa da Maehle, un ex orobico con il dente avvelenato. L’esterno danese il primo (non l’unico) ad uscire allo scoperto e gettare ombre sui alcuni comportamenti di Gasperini.

“L’allenatore decideva tutto e ci allenavamo sempre. Non c’era davvero nessuna libertà. Se si faceva una doppia seduta di allenamento, ci obbligava a restare a dormire al centro. Perché voleva così. Non ci era permesso tornare a casa. Io non potevo andare in macchina con Hojlund”.

In pochi hanno creduto alla sua retromarcia, per due ordini di motivi: il primo è che non è stato l’unico, il secondo indizio arriva dai social. Maehle nei giorni scorsi ha fatto dietrofront così: “La mia non era una critica verso Gasperini, penso sia un grande allenatore e negli anni a Bergamo mi sono divertito molto”. Maehle ha alzato un bel polverone, questa comunque una certezza.

Demiral, per esempio, ha preso subito la palla al balzo, attaccato Gasp via social: “Tutto vero” scrisse, il nazionale turco volato nel frattempo in Arabia per indossare la maglia dell’Al-Ahli, sotto il post della prima intervista di Maehle. Non contento, Demiral si è messo in proprio.

Gasp il dittatore, bufera sull’allenatore dell’Atalanta. Arrivano altre testimonianze

Il turco, ora in Arabia, ha scritto su Twitter: “Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista”. Parole al vetriolo che hanno avuto un seguito, chiamando in causa perfino Ruslan Malinovskyi, l’unico a essere tornato in Italia tra i detrattori di Gasp, non all’Atalanta ovviamente. Bensì al Genoa.

Dalle parole scritte sembra quasi che il centrocampista ucraino giustifichi i modi (o presunti tali) diciamo poco ortodossi di Gian Piero Gasperini, definendolo “un duro” e aggiungendo che “se vuoi raggiungere traguardi e risultati devi fare come le squadre grandi”. Ci pensa Demiral, poi, a mettere nuova zizzania: “Dì la verità Mali – commenta ancora Demiral – ho visto con i miei occhi quello che hai passato”.

Gasperini e Atalanta, avanti con la prossima polemica

L’eco degli ex Atalanta che vuotano il loro sacco non si è ancora sopito, che arriva Zapata a mettere altra benzina sul fuoco. L’attaccante colombiano, altro partente a fine mercato (da Bergamo nella Torino granata) non ci è andato tanto per il sottile.

“All’Atalanta non ero più importante”. Non solo, l’acredine è nelle pieghe di quest’altra dichiarazione durante la presentazione con la maglia del Torino. “Non sono andato a Roma per scelta della società”.