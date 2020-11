Inter: Brozovic positivo al Covid-19

Brozovic è risultato positivo al virus del Covid 19. A riferirlo è stata la nazionale croata, dopo la positività di Domagoj Vida durante il match giocato contro la Turchia.

Fonte immagine: Facebook – F. C. Internazionale Milano

Il calciatore, quindi, non sarà disponibile per il match di questa sera contro la Svezia. Oltre a lui, anche un membro dello staff è stato contagiato.

Brozovic è stato posto immediatamente in isolamento, con l’Inter che è stata allertata riguardo l’accaduto. Poco dopo le 10 e 30 di ieri sera, sul profilo twitter ufficiale della nazionale croata è stato scritto un messaggio di poche righe per informare la nazione e il club di appartenenza.

È l’ottavo giocatore ad essere risultato positivo nella formazione nerazzurra. Prima di lui, infatti, sono stati colpiti Bastoni, Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Radu, Young e Padelli.

Una situazione piuttosto complicata per il team nerazzurro. Questi problemi non aiutano di certo la formazione di un gruppo compatto e coeso. Le difficoltà avute in questa prima parte di stagione si sono acuite anche grazie al covid 19.

Molto probabilmente il giocatore croato sarà costretto a saltare il match di ritorno in Champions League contro il Real Madrid. Per quanto riguarda la Serie A, invece, non sarà disponibile per il match della ripresa. L’Inter, infatti, dovrà vedersela con il Torino in casa a S.Siro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS