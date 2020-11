Brozovic dell’Inter negativo al Covid-19

Buone notizie in casa nerazzurra. Brozovic è risultato negativo all’ultimo test Covid 19. Il giocatore potrà quindi rientrare nel gruppo, anche questo fine settimana.

È un importante recupero a centrocampo per Antonio Conte. Dopo due settimane di distanza dalla notizia della positività, ora può rientrare già per la sfida contro il Sassuolo di domani alle 15.

Fonte immagine: Facebook – F. C. Internazionale Milano

Il croato dovrà sottoporsi a visite mediche di idoneità, prima di poter ricevere l’ok definitivo per il rientro in campo.

Il centrocampista croato è risultato positivo durante la sosta con la nazionale. È entrato in contatto con un compagno di squadra, per la precisione Domagoj Vida. Da quel momento è stato sottoposto ad isolamento e non ha potuto offrire il suo contributo alla nazionale.

L’Inter non ha potuto schierare Brozovic per una partita di campionato, quella contro il Torino ed una di Champions League (contro il Real Madrid).

Nella formazione nerazzurra restano ancora attualmente positivi Daniele Padelli, il portiere di riserva e Alexander Kolarov, il terzino arrivato dalla Roma nella scorsa sessione di mercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS