Inter: summit con gli agenti di Bastoni e Brozovic per i rinnovi

Brozovic e Bastoni sono due calciatori che hanno una scadenza di contratto imminente. L’Inter dovrà mettersi al lavoro per formalizzare le due questioni.

Il centrocampista croato ha il suo contratto che scade nel 2022. L’obiettivo della società è di scongiurare l’ingresso nell’ultimo anno senza il rinnovo già completato.

Sono stati avviati i contatti con l’entourage del calciatore. L’intenzione primaria è quella di prolungare il contratto per altri due anni. L’aumento dello stipendio, però, avverrà con moderazione.

Brozovic. centrocampista croato dell’Inter.

I 3,5 milioni attuali rappresentano una cifra importante. Sarà difficile che si pensi ad un ritocco sensibile di essi. La volontà di legarsi al croato è forte, visto che specialmente quest’anno si è dimostrato molto importante per la formazione di Antonio Conte.

Brozovic, quando non c’è, fa una certa differenza in campo. Se non è ispirato, tutta la squadra ne risente, ma quando è in giornata riesce ad essere determinante per le sorti del team neroazzurro.

Bastoni, difensore ventunenne centrale dell’Inter. Fonte: Bastoni Facebook

Inoltre, l’Inter sta trattando con l’agento Tullio Tinti per il rinnovo di Bastoni. Il difensore italiano potrebbe quindi arrivare a percepire 2,5 milioni di euro a stagione, come il centrocampista Niccolò Barella.

La fumata bianca pare vicina, con le parti che sono in procinto a firmare un accordo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS