NSBroker Opinioni E Recensioni: la nostra Guida

NSBroker è una piattaforma che è stata fondata nel 2011 da un team di esperti finanziari e vanta 10 anni di esperienza nella fornitura di servizi di Trading online e CFD.

L’azienda è considerata un partner legittimo con cui lavorare perché è regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) e aderisce alla direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Il broker di conseguenza si impegna a creare un ambiente normativo armonioso per le parti, garantire la trasparenza finanziaria, aumentare la concorrenza leale e fornire una maggiore protezione del cliente nei servizi di trading.

NSBroker Piattaforma

NSBroker è regolarmente approvato per operare all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e quindi approvato dalle entità governative che lo accompagnano per offrire ai residenti i benefici di investimento e garantire i loro conti contro la criminalità finanziaria:

in Italia: la Consob – Numero di registrazione: 3597;

in Germania l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) – Numero di registrazione: 11055;

in Francia: l’Autorità di vigilanza prudenziale francese (ACP) – Numero di registrazione: 74397;

in Spagna: la Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (CNMV) – Numero di registrazione: 3354;

in Danimarca: FINANSTILSYNET – Numero di registrazione: 9221.

Come funziona NSBroker

Dal nostro punto di vista, la pittaforma NSBroker funziona in modo semplice e senza problemi.

Si può iniziare a fare trading con NSBroker in quattro semplici passi:

NSBRoker Registrazione nuovo account

Registrazione Account

Per iniziare, è possibile registrarsi per un account di trading con facilità cliccando sul pulsante Apri un conto nell’angolo in alto a destra del sito web e offrendo credenziali private (ad esempio il nome completo, la password, la nazionalità, il numero di telefono e la valuta di trading – tipicamente USD, GBP e EUR).

Dopo aver confermato il vostro consenso ai termini e alle condizioni prescritte da NSBroker, aspetterete qualche minuto affinché la registrazione venga elaborata.

Viene dato un solo tipo di account, indipendentemente dal vostro deposito: ECN, abbreviazione di Electronic Communication Network. Con un solo conto di trading, potete di conseguenza aprire più conti demo e reali.

Verifica Account

Per diventare idoneo per il trading reale, dovresti convalidare il tuo account in anticipo inviando i documenti richiesti via email: help@nsbroker.com o caricandoli nella scheda Carica nella sezione Impostazioni della dashboard del tuo account:

Verifica identità: Una foto del passaporto o della carta d’identità nazionale;

Verifica residenza: Una foto di qualsiasi bolletta (ad esempio, elettricità o acqua), certificato di residenza o estratto conto bancario. Nessuno di essi è stato emesso da più di tre mesi.

Una foto di entrambi i lati della sua carta di credito/debito se viene usata per il pagamento.

Tutte le informazioni stampate in tali documenti devono essere visibili. Tuttavia, per le carte di credito/debito, il CVV e le otto cifre centrali del numero della carta non sono richieste.

Finanziamento

I conti demo non richiedono finanziamenti, ma le loro controparti reali sì. Il capitale varia da $250 a $5.000 come massimo.

Trading

Qualsiasi attività di trading verrà eseguita sulla piattaforma di trading Metatrader 5 (MT5) che consiste in versioni webtrader, mobile e desktop-based.

È possibile ottenere l’accesso a qualsiasi variante con un solo account. La tecnologia MT5 vi permette di negoziare una grande quantità di offerte di investimento in un ambiente simulato senza rischi monetari e su uno spazio di trading reale.

La piattaforma si integra con il calendario economico di NSBroker per facilitare l’analisi fondamentale delle principali notizie in arrivo. Inoltre, è possibile condurre l’analisi tecnica delle azioni dei prezzi utilizzando gli strumenti disponibili e i grafici.

NSBroker vuole che i clienti facciano trading seriamente, quindi costruendo una biblioteca virtuale di lezioni di base sul mercato Forex e CFD.

Inoltre, l’azienda organizza regolarmente webinar per condividere i punti di vista dei suoi esperti finanziari sui movimenti consecutivi del mercato e fornisce articoli analitici su qualsiasi attività sottostante.

Coloro che non hanno esperienza di analisi possono fare riferimento a questi preziosi materiali per consolidare le loro decisioni di trading.

NSBroker Piattaforma Investimenti

Prodotti finanziari e condizioni di trading

I clienti di NSBroker possono accedere a sei tipi di offerte negoziabili attraverso i contratti per differenza (CFD):



Coppie Forex: Ci sono 40 CFD su coppie di valute estere che sono classificate in tre gruppi: major, minors ed exotics.

È possibile aumentare il potere d’acquisto delle major fino a 30 volte, mentre il rapporto di leva massimo delle altre è di 1:20. Inoltre, gli spread variano da 0,3 pip a seconda delle coppie e delle condizioni di mercato, ma la commissione di 8 dollari per lotto è fissa.

Metalli preziosi: Alcuni popolari spot energetici scambiati contro il dollaro USA riguardano il petrolio Brent (XBR) e il petrolio West Texas Intermediate (XTI). Lo spread dei loro CFD parte da 0,12$ con un rapporto di leva fino a 1:10. La commissione di $8 per lotto è fissa.

Azioni: L’azienda permette di avvicinarsi a una lunga lista di azioni ben note, ma il rapporto di leva è relativamente basso, 1:5. La commissione fissa è dello 0,05% del valore della transazione.

Indici azionari: È possibile scambiare indici azionari maggiori e minori su NSBroker e ingrandire il proprio capitale fino a 20 volte. La commissione fissa è dello 0,05% del valore della transazione. Alcuni prodotti presenti su NSBroker sono UK100 e JPN225.

Vettori di energia: Oro e argento sono due popolari metalli spot scambiati rispetto al dollaro USA con un rapporto di leva massimo di 1:20. Lo spread fluttuante parte da 0,02 dollari e la commissione fissa è di 8 dollari per lotto.

Criptovalute: NSBroker permette di scambiare CFD su Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altri comuni token digitali contro il dollaro USA. A causa della natura volatile delle criptovalute, ti è permesso di raddoppiare l’investimento iniziale come massimo.

Viene applicata una commissione dello 0,5% della dimensione del trade, mentre lo spread fluttua in base alle condizioni di mercato.

Dal momento che i CFD permettono ai trader di negoziare usando la leva finanziaria, dovrebbero sempre mantenere il loro requisito di margine o ottenere una chiamata di margine.

Quando il livello di margine raggiunge il 50%, sarete avvisati di finanziare prontamente il vostro conto o di liquidare tutte le posizioni aperte ai migliori prezzi di chiusura.

Altrimenti, le tue posizioni potrebbero essere chiuse automaticamente a prezzi inaspettati quando il tuo livello di margine raggiunge il 100%.



Politiche di protezione del cliente

Una caratteristica distintiva di NSBroker che attrae i clienti è la sua politica di protezione del cliente pubblicata sul suo sito ufficiale.

La politica di protezione del cliente include:

Investor Compensation Scheme: In conformità con l’Investor Compensation Scheme maltese, NSBroker si impegna a rimborsare alcuni gruppi di clienti nel caso in cui NSBroker sia insolvente. Questa politica funziona come una rete di sicurezza per proteggere i risparmi degli investitori dai rischi di insolvenza.

Protezione del saldo negativo: L’azienda sviluppa sistemi e tecniche per osservare automaticamente la performance di ogni transazione e la gestione del rischio. Andando avanti, l’azienda garantisce che il saldo del tuo conto non scenda sotto lo zero e di conseguenza che tu non ti indebiti.

Segregazione dei fondi dei clienti: Secondo il regolamento della MFSA, i vostri fondi saranno assicurati in bilanci bancari indipendenti e completamente separati dai fondi di NSBroker per evitare l’uso irragionevole dei vostri fondi.

Partnership con le banche Tier 1: Oltre a rispettare le organizzazioni di regolamentazione, NSBroker lavora con banche investment-grade per garantire la liquidità per le vostre transazioni e limitare l’esposizione ai rischi di credito.

Metodi di pagamento





Alla NSBroker, ci sono tre soluzioni di pagamento molto semplici e veloci che comprendono il bonifico bancario, i portafogli digitali (Skrill e Neteller) e le carte di credito/debito (VISA, MasterCard, Visa Electron e Maestro).

Se scegliete gli ultimi due metodi per il deposito, la vostra richiesta sarà elaborata istantaneamente. Nel frattempo, il trasferimento bancario richiede fino a tre giorni lavorativi ma si dimostra più sicuro.

Non viene imposta alcuna tassa di deposito, ma i fornitori di pagamento possono addebitare alcune spese di transazione o di conversione della valuta.





Fornitori di liquidità

NSBroker Fornitori Liquidità

Come broker ECN, NSBroker non quota direttamente i prezzi delle attività sottostanti disponibili nella sua piattaforma di trading. Invece, collabora con prestigiosi fornitori di liquidità (ad esempio Citigroup Inc., Credit Suisse Group o UBS) che sono società di servizi finanziari leader e raccoglie i migliori prezzi disponibili da tali market maker.

In questo modo, NSBroker garantisce che i clienti possano impegnarsi nei mercati finanziari sotto le migliori reti di trading senza timori di crimini finanziari.

Informazioni sul prelievo e spese generali

La procedura di prelievo su NSBroker è semplice e sicura.

Per farlo, è possibile accedere alla sezione Prelievo nell’account personale, quindi digitare l’importo che si preferisce prelevare.

La maggior parte delle soluzioni di pagamento, tranne i trasferimenti bancari, hanno un tempo massimo di elaborazione di un giorno lavorativo.

A coloro che trasferiscono tramite banche o carte di credito/debito non viene addebitato alcun costo per il prelievo, ma i portafogli elettronici richiedono il 2,9% del valore della transazione.

Inoltre, dovreste notare le spese aggiuntive regolate dal vostro fornitore di pagamento.

Nessun costo nascosto è imposto, ma si dovrebbe contattare il proprio account manager in anticipo se si hanno domande sulle commissioni assortite a NSBroker.





