Brescia-Napoli in Diretta TV-streaming e probabili formazioni

Brescia-Napoli, in programma domani alle 20.45 al Rigamonti della città lombarda, apre il quadro della 25° giornata di campionato in Serie A. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra rondinelle e partenopei.

Archiviata l’ottima vittoria di domenica scorsa in casa del Cagliari e in attesa di ospitare il Barcellona al San Paolo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli si appresta a far visita, domani sera, al Brescia del neo allenatore, Diego Lopez, reduce dalla sconfitta esterna contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato.

I punti in palio domani sera sono, ancora una volta, pesantissimi per entrambe le compagini. Da un lato ci sono infatti le rondinelle che hanno necessario bisogno di punti per provare ad avvicinare il terzultimo posto del Genoa, dall’altro ci sono invece gli azzurri che vogliono accorciare ancora di più sulla zona europea.

Partita che si preannuncia quindi tesa e scoppiettante allo stesso tempo, dove, alla fine, gli episodi potrebbero fare la differenza.

Le ultime sulle formazioni di Brescia e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, il Brescia dovrebbe presentarsi in campo con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Joronen in porta. Davanti a lui, Sabelli, Chancellor, Cistana e Martella. Centrocampo a tre con Bisoli, Tonali e Dessena. Sulla trequarti Bjarnason sarà il supporto della coppia d’attacco costituita da Donnarumma e Balotelli.

Il Napoli dovrebbe invece presentarsi con il suo classico 4-3-3. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Mertens ed Insigne.

Probabili formazioni Brescia-Napoli

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Donnarumma, Balotelli.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Come vedere Brescia-Napoli in TV e streaming

Brescia-Napoli sarà visibile esclusivamente su Sky Sport Serie A a partire dalle 20:45. Via streaming il match sarà invece visibile mediante gli appositi servizi, Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Brescia-Napoli

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Brescia-Napoli sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 20:45.

Precedenti e statistiche

Brescia e Napoli, nel corso della storia, si sono incontrate ben 63 volte (43 in Serie A, 18 in Serie B e 2 in Coppa Italia) con un bilancio che recita 28 vittorie azzurre, 19 pareggi e 16 vittorie delle rondinelle. 79 i gol realizzati dai partenopei, 63 invece quelli messi a segno dai bresciani.

Prima della gara di andata di questo campionato, lombardi e campani non si incontravano in Serie A dalla stagione 2010-2011. Quell’annata, che vide il Brescia tornare subito in Serie B, fece registrare l’affermazione esterna del Napoli al Rigamonti il 31 ottobre 2010 (0-1) ed un pareggio, per 0-0, nella successiva gara di ritorno giocata al San Paolo, il 6 marzo 2011.

Per trovare l’ultima affermazione in assoluto, delle rondinelle sugli azzurri, bisogna tornare alla Serie B 1999-2000 quando, nel giorno dell’Epifania, la Leonessa sconfisse i partenopei per 3-1. L’ultimo successo interno dei biancazzurri sui napoletani, in Serie A, risale invece all’annata 1997-1998 quando la squadra dell’allora presidente Corioni si tolse la soddisfazione di battere il Napoli sia nella gara di andata (Napoli-Brescia 0-3), che in quella di ritorno (Brescia-Napoli 2-1).

