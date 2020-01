Brescia-Milan in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 24-1-2020

Ennesimo crocevia della stagione per il Brescia di Corini e il Milan di Pioli. Il Milan deve cercare di ridurre le distanze dalla zona Europa League, mentre il Brescia è a caccia di punti in una lotta salvezza molto affollata. Tutto esaurito al “Rigamonti” di Brescia in vista dell’anticipo della 21° giornata di Serie A. Nel Milan dovrebbero tornare Calhanoglu e Musacchio, nel Brescia spazio alla coppia Donnarumma-Torregrossa, vista l’assenza di Balotelli.

Alle ore 20.45 allo Stadio Rigamonti di Brescia scenderanno in campo Brescia e Milan per l’anticipo serale del venerdì della 21° giornata di Serie A.

Il Brescia viene dal pareggio con il Cagliari e non vuole sfigurare contro il Milan. I rossoneri devono cercare quella continuità che troppo spesso è mancata nel corso di questa stagione. Le gare con Brescia, Torino e Verona potrebbero dire molto sulla stagione dei rossoneri già in questo mese.

Ultime sulle formazioni di Brescia-Milan:

Corini come ribadito in conferenza stampa continuerà ad impostare la squadra con il 352 perché secondo il tecnico delle “Rondinelle” con più centrocampisti si può alzare la qualità in mezzo al campo. In avanti giocherà la coppia Torregrossa-Donnarumma, mentre a centrocampo dovrebbero esserci il ritorno di Bisoli e il debutto del nuovo acquisto Skrabb.

Anche Pioli sceglie la strada della continuità. Rebic ha ottime possibilità di giocare ma ad oggi parte favorito il rientrante Calhanoglu. Il tecnico rossonero comunque ha esaltato Rebic per il suo atteggiamento e ha cercato di motivare Paquetà:”deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente”. Suso e Rodriguez sono due temi per il calciomercato ma Pioli preferisce concentrarsi sulla gara contro il Brescia: “La classifica sarà appesa fino al 24 maggio, non lavoriamo per pettinare le bambole ma per riportare il Milan in alto”. Oltre a Calhanoglu torna anche Musacchio, mentre in avanti confermato il tandem Leao-Ibrahimovic.

Probabili formazioni :

Brescia (3-5-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; D. Bisoli, Tonali, Romulo; Skrabb; Al. Donnarumma, Torregrossa.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao.

La partita Brescia-Milan, anticipo del Venerdì della 21° giornata di Serie A verrà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport alle ore 20.45 sui canali 202 e 249. Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Brescia Milan in diretta streaming live . Senza dimentica l’opzione della piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Brescia-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Brescia Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno. E’ possibile inoltre ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Brescia-Milan:

Brescia e Milan si affronteranno per la 22esima volta nel campionato di serie A al Rigamonti, con 6 vittorie delle rondinelle, 6 pareggi e 9 vittorie rossonere. L’ultima vittoria del Brescia in casa contro il Milan è data 10-5-2003, quando i ragazzi di Carlo Mazzone superarono il Milan di Ancelotti grazie ad un gol di Appiah. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2004/05 (0-0), mentre l’ultima vittoria rossonera è della stagione 2010/11 per 0-1 grazie ad un gol di Robinho su assist di Cassano.

