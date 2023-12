“Bremer? Lo avevamo preso noi”: adesso si può raccontare | Tutto in una notte

Il retroscena sul difensore della Juventus che avrebbe potuto avere una storia differente da quella che sta scrivendo in bianconero.

Il più classico degli Sliding Doors. La Juventus lo prese nell’estate del 2022 dopo la migliore stagione di Bremer in Serie A, a tal punto che il difensore brasiliano fu insignito del premio riservato al top-difensore del campionato italiano.

Lo pagò tanto. Tantissimo: per 41 milioni di euro più 8 milioni di bonus. Inizi difficile per l’ex Torino, ma già a settembre aveva segnato il suo primo gol in bianconero, in quel 2-2 contro la Salernitana, che tanto fece discutere per il VAR che annullò un gol regolarissimo alla Juventus (in extemis) senza vedere che Candreva teneva in gioco tutti.

A febbraio il primo gol di Bremer in Coppa Italia, un gol pesante quello contro la Lazio nei quarti di finale. Segna pure al derby (4-2) termina la stagione in crescendo, conquistando anche i cuori della tifoseria bianconera.

Il passaggio alla Juventus coincide anche con il suo approdo con la nazionale brasiliana di Tite, in vista delle ultime amichevoli di preparazione preparatorie al campionato del mondo in Qatar, dove ha debuttato. Questa la recente di storia di Bremer. Una storia che poteva essere altro.

Gleison Bremer, un colpo sfumato

Gleison Bremer poteva serenamente non essere un difensore a disposizione di Max Allegri. È stato proprio Piero Ausilio a rivelare un retroscena su una storia mai scritta, quella di Gleison Bremer all’Inter, nel corso del suo intervento in occasione del conferimento del premio De Agazio.

Il difensore brasiliano viene definito uno dei grandi rimpianti di calciomercato da parte della formidabile coppia Ausilio-Marotta. “Era un giocatore sul quale eravamo decisamente in vantaggio, di più non posso dire”.

Questo matrimonio non s’ha da fare

In realtà Piero Ausilio qualcos’altro di importante lo dice. Ecco la motivazione che ha portato l’Inter a perdere quel vantaggio per Bremer, superata al fotofinish dagli odiati arcinemici sportivi della Juventus.

“Di fatto vennero a mancare le risorse necessarie – continua il direttore sportivo della Beneamata – il giocatore venne pagato onestamente tanto, e noi pur avendo un vantaggio sia con il giocatore che con il Torino, si decise di non andare avanti perché i costi in quel momento erano diventati per noi eccessivi”. Bremer continuerà a scrivere pagine di storia con la Juventus. Il rinnovo è vicino: la Signora riuscirà ad abbassare il costo d’ammortamento annuale e a spalmare l’ingaggio del brasiliano, pronto a firmare fino al 2028.