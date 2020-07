BREAKING NEWS: F1 conferma Imola, Nurburgring e Portimao 2020

A quanto pare non c’è due senza tre: Imola, infatti, va ad aggiungersi ufficialmente a Monza e al Mugello per questo 2020. L’Italia sarà quindi il Paese ospitante di ben tre Gran Premi nel corso di questa stagione. C’è tuttavia un altro ritorno del numero tre. Oltre Imola, infatti, sono ufficiali anche Nurburgring e Portimao.

La Formula 1 rimane in Europa: tre Gran Premi, sono infatti stati ufficializzati. Nel nuovo calendario si aggiunge Nurburgring l’11 ottobre , Portimao 25 ottobre e Imola 1 novembre . Una notizia importante è il Bel Paese è l’unico che nel 2020 ha avuto dalla FIA e dalla Formula 1 un onore così grande da poter ospitare addirittura tre appuntamenti validi per il Mondiale. Sarà per le piste favolose, sarà per l’importante storia motoristica che s’intreccia con il rosso brillante di una Ferrari che ai tempi d’oro dominava, ma si fa strada un ricordo. Questo ricordo al giorno d’oggi è sbiadito dalle prestazioni in pista e sembra davvero molto, troppo lontano. Già da tempo circolavano all’interno del Paddock delle voci che davano per certo il “triple-header” italiano.

Fonte: f1.com

Imola 2020: da sogno a realtà

L’estate per gli appassionati di motori italiani si conclude con una intensa maratona di Gran Premi casalinghi. Si parte con Monza, prevista senza pubblico per il 6 settembre e poi si continua con il Mugello il 13 settembre per poi concludersi ad Imola il 1 Novembre. Quest’ultimo avrà la denonimazione di Gran Premio dell’Emilia Romagna. Ci attende una vera e propria “scorpacciata” di Formula 1 qui in Italia. L’evento, inoltre, ha tutte le carte in regola per essere noto in futuro come un evento storico.

America eliminata dal calendario, rimane il Vecchio Continente

Un’altra ufficialità che è appena trapelata è la cancellazione dei GP di Canada, Stati Uniti, Messico e Brasile. Rimangono però tutte le aggiunte nel Vecchio Continente, che quest’anno più che mai è teatro mondiale della Formula 1, una inziativa sospesa a metà fra passato e futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS