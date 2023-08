Botto di fine mercato: Draxler in prestito in Serie A | Tutto assolutamente vero

L’ex campione del mondo in trattativa per sbarcare in Serie A, a titolo temporaneo. Stretta finale in vista della chiusura del mercato estivo.

C’erano tutte le premesse per ben altra carriera. Ancora più importante di quella che Julian Draxler sta segnando con il suo girovagare in Europa. Nel 2012 l’autorevole Don Balón lo aveva perfino inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991.

Dopo dieci anni nelle giovanili dello Schalke 04, debutta a soli 17 anni in Bundesliga, il quarto più giovane della storia del massimo campionato tedesco.

L’ala mancina non impiega molto a mettersi in evidenza con quel sinistro magico: gol pesanti (in finale e non solo) nella Coppa di Germania, esordio in Champions League dove contribuisce a una storica semi per il club di Gelsenkirchen.

Il suo nome finisce sui taccuini di mezza Europa, eppure è il Wolfsburg nel 2015 a strapparlo allo Schalke per poco più di 35 milioni di euro, facendogli sottoscrivere un quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione (una cifra rilevante per quegli anni) e regalandogli la 10. Doveva essere il leader di un ambizioso progetto, non sarà così.

Tanti trofei. Ma…

Due i motivi della sua partenza dopo appena una stagione al verde (in tutti i sensi), da 45 presenze e 8 gol: i dissapori con società e tecnico, l’avvento di un Paris Saint Germain che non bada a spese per prenderlo.

Ne spende addirittura quarantacinque pur di portarlo all’ombra della Tour Eiffel, blindandolo con un contratto fino a giugno 2021.

La classica occasione di fine mercato

Chi si aspetta la definitiva esplosione di quel talento tedesco che nel frattempo si fregia del titolo iridato con la Nationalmannschaft in Brasile con tanto di Mineirazo in semi (7-1 agli anfitrioni verdeoro), viene deluso. I titoli arrivano: quattro “scudetti” in Ligue 1, altrettante coppe e supercoppe nazionali, tre coppe di Lega, ma non è il Julian Draxler trascinatore che tutti si aspettavano. Forte, a volte fortissimo, ma mai un top player come più di qualcuno si aspettava.

La conferma arriva dal mercato: nel 2022 viene ceduto in prestito, quasi nell’anonimato, al Benfica. Che a fine stagione non lo riscatta nemmeno. Così il tedesco è tornato al PSG, anche se Luis Enrique non sembra voler contare su di lui. Così Draxler diventa la classica occasione di fine calciomercato. Inter e Juve, anche secondo la stampa internazionale, starebbero monitorando la situazione, una delle due italiane potrebbe prenderlo nei saldi di fine stagione, con il classico prestito con diritto di riscatto.