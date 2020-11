Bosnia-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Bosnia-Italia, sfida valevole per la 6° e ultima giornata del Gruppo 1 – Lega A di Nations League. Si gioca allo Stadio Grbavica di Sarajevo con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

2 vittorie consecutive ottenute nell’arco di pochi giorni contro Estonia e Polonia e un bilancio che dice 6 gol fatti e 0 subiti. Un rendimento da formazione top che fa dell’Italia di Roberto Mancini una delle squadre più in forma del momento. Se con gli estoni la vittoria era pressoché scontata, visto l’enorme divario tecnico tra le due compagini, lo stesso non si poteva certo dire dei polacchi di Robert Lewandowski che fino a ieri sera comandavano il Gruppo 1 della Lega A di Nations League. L’attaccante del Bayern Monaco è stato completamente annullato dall’ottimo Bastoni e tutta la squadra ha girato alla perfezione certificando gli eccellenti progressi fatti da quando 3 anni fa la Svezia ci estromise dai Mondiali di Russia 2018.

L’Italia è di nuovo la squadra da battere e il passaggio alle final four di Nations League è lì ad un passo. Occorrerà vincere o almeno non perdere contro Pjanic e compagni, con conseguente pareggio tra Polonia e Olanda o sconfitta degli olandesi, per garantirsi un posto tra le migliori quattro.

Bosnia-Italia, 18-11-2020.

Le ultime sulle formazioni di Bosnia e Italia

Per quanto riguarda le formazioni Dusan Bajevic dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sehic in porta. Davanti a lui,Todorovic, Kovacevic, Sanicanin e Kolasinac. A centrocampo spazio a Cimirot, Pjanic e Krunic. In attacco il trio formato da Visca, Prevljak e Gojak.

Anche Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-3-3: Donnarumma quindi in porta con, a fargli da scudo, Florenzi, Acerbi, Bastoni ed Emerson Palmieri. Centrocampo a tre con Barella, Jorginho e Locatelli. Davanti invece il tridente costituito da Berardi, Belotti e Insigne.

Probabili formazioni Bosnia-Italia

Bosnia (4-3-3): Sehic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.

Come vedere Bosnia-Italia in diretta TV e streaming

Bosnia-Italia sarà visibile esclusivamente ed in chiaro, a partire dalle 20:45, su Rai Uno. Via streaming invece, il match tra bosniaci e azzurri sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bosnia-Italia

La radiocronaca di Bosnia-Italia sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Bosnia e Italia sono complessivamente 4 con bilancio che dice 2 vittorie italiane, una bosniaca e un pareggio. 7 i gol segnati dagli Azzurri, 4 quelli messi a referto dai Dragoni. L’ultimo sfida tra le due formazioni risale all’1-1 dello scorso 4 settembre quando all’Artemio Franchi di Firenze, Sensi rispose a Dzeko. L’ultimo match in terra bosniaca è invece del 15 novembre 2019: in quell’occasione i gol di Acerbi, Insigne e Belotti permisero agli uomini di Mancini di sbancare Zenica con un incontestabile 0-3. Prima di questa sfida, la Bosnia aveva vinto 2-1 il match amichevole di Sarajevo del 6 novembre 1996 grazie ai gol di Salihamidzic e Bolic. Per l’Italia aveva pareggiato temporaneamente, Enrico Chiesa.

