Borussia Dortmund, record Moukoko: è il più giovane ad aver segnato in Bundesliga

Un nuovo record nel campionato tedesco. Riguarda il più giovane ad aver segnato nella Bundesliga, un giovane militante nel Borussia Dortmund. Lui è Moukoko, sedicenne del Borussia Dortmund.

È un calciatore tedesco con cittadinanza camerunense. Nato a Yaoundè, capitale del Camerun, si è trasferito ad Amburgo in Germania all’età di dieci anni, dove suo padre vi ha lavorato per più di 25 anni.

Ha iniziato la sua carriera nel Saint Pauli. Poi un gruppo di esperti di mercato del Dortmund lo vedono e decidono di acquistarlo nel 2016.

Moukoko ha avuto l’occasione giusta per far vedere le sue qualità. Ha iniziato la partita da titolare ieri sera in casa dell’Union Berlino. È riuscito ad andare a segno al sessantesimo minuto di gioco, pareggiando l’iniziale marcatura di Awoniny.

Il risultato finale sarà negativo per la sua squadra, Perderà la sfida (2-1) per via di un’altra rete realizzata dai padroni di casa con Friedrich.

Comunque per lui è stata una prima volta da incorniciare. A sedici anni compiuti da poco è riuscito ad andare a segno. Come inizio è davvero straordinario, ma occorre che il ragazzo rimanga con i piedi per terra e continui a lavorare per migliorarsi.

