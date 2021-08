Borussia Dortmund-Bayern Monaco dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni DFL Supercup 17-8-2021

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, diretta tv e streaming della DFL Supercup: dove vedere la gara e probabili formazioni.

La stagione del calcio tedesco si è aperta con la prima giornata di Bundesliga, che ha visto subito il Bayern Monaco, campione uscente, faticare contro il Borussia Monchengladbach. Ora però è tempo di assegnare il primo trofeo stagionale. La DFL Supercup, o Supercoppa tedesca.

Se la contenderanno proprio i bavaresi, vincitori dell’ultimo campionato, e il Borussia Dortmund, vincitore dell’ultima Coppa di Germania. Il “classico” del calcio teutonico che si ripete nuovamente, come ormai da tradizione nel recente passato. La stessa partita ha assegnato il trofeo nelle ultime tre edizioni e, se allarghiamo il raggio all’ultimo decennio, ben sette volte Bayern e Borussia si sono affrontate per l’assegnazione del primo titolo stagionale.

DFL Supercup, le ultime sulle formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco non ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino in Bundesliga: pareggio contro il Monchengladbach, che rivela meccanismi ancora da rodare. Era già successo altre volte che i bavaresi avessero una partenza a diesel, per poi confermarsi campioni. Flik dovrebbe ad ogni modo affidarsi alla squadra dei titolarissimi per evitare brutte sorprese.

In porta giocherà Neuer, protetto da una linea a quattro con Pavard, Upamecano, Sule e Davies; Kimmich e Goretzka, come sempre, a fare da schermo alla difesa; dietro a Lewandowski, unica punta, Muller, Sanè e Gnabry.

Risponde il Borussia Dortmund, forte del pesante 5-2 inflitto all’Eintracht e di un Haaland scatenato, autore di ben cinque reti. In porta ci sarà il giovane Kobel, neoacquisto che farà concorrenza a Burki, protetto anch’egli da una difesa a quattro, la quale presenta alcuni problemi al centro, con Akanji che verrà presumibilmente affiancato dal giovane Papadopoulos, mentre Passlack e Schulz agiranno sulle fasce: a fare schermo davanti alla difesa ci saranno Witsel e Delaney, con Halaand, unica punta, supportato da Hazard, Reus e Malen.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Sanè, Muller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Flik

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz; Witsel, Delaney; Hazard, Reus, Malen; Halaand. Allenatore: Rose

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: dove vedere la DFL Supercup in diretta tv e streaming

La gara Bayern Monaco-Borussia Dortmund, che assegnerà la DFL Supercup, sarà trasmessa in diretta tv dal canale Sky Sport Uno, disponibile previa sottoscrizione di un abbonamento.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i precedenti in DFL Supercup

Come detto anche in presentazione dell’articolo, Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sono affrontate sette volte in questa competizione dal 2010: bilancio a favore dei bavaresi, che guidano il confronto con quattro vittorie sulle tre del Dortmund. Parziale che si riequilibria perfettamente se si prende in considerazione anche il primo precedente tra queste due squadre: gara che risale al 1989, e che il Borussia ha vinto 4-3 con reti di Breitzk (doppietta), Wegmann e Moller.

