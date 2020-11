Borussia Dortmund-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Borussia Dortmund-Bayern Monaco, sfida valevole per la 7° giornata di campionato in Bundesliga. Si gioca sabato aalle 18:30 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Messe in archivio le sfide di Champions League che le hanno viste annientare rispettivamente Bruges e Salisburgo, Borussia Dortmund e Bayern Monaco si preparano alla sentitissima sfida di sabato pomeriggio (fischio d’inizio fissato alle 18:30) che le metterà difronte al Signal Iduna Park. Le due squadre si trovano appaiate in cima alla classifica della Bundesliga con 15 punti conquistai in 6 giornate di campionato. I bavaresi si trovano davanti ai gialloneri in virtù della miglior differenza reti: +13 a +11. Un match che si preannuncia avvincente con i due bomber, Haaland e Lewandowski, pronti a darsi battaglia a suon di gol.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, 7° giornata di campionato in Bundesliga.

Le ultime sulle formazioni di Borussia Dortmund e Bayern Monaco

Per quanto riguarda le formazioni, Favre dovrebbe optare per il suo consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Burki in porta. Davanti a lui, Meunier, Piszczek, Akanji e Guerreiro. A centrocampo spazio a Witsel e Dahoud con Sancho, Reyna e Hazard sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Haaland.

Anche Flick dovrebbe schierare il suo Bayern con il 4-2-3-1. Neuer quindi in porta con, a fargli da schermo, Pavard, Boateng, Alaba e Hernandez. Centrocampo a due con Goretzka e Kimmich, mentre Gnabry, Müller e Sané sulla trequarti saranno il supporto all’unico perno offensivo, Lewandowski.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Piszczek, Akanji, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.

Come vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

Borussia Dortmund-Bayern Monaco sarà visibile, a partire dalle 18:30, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Uno. Via streaming invece, il match tra gialloneri e bavaresi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono complessivamente 127 (104 in Bundesliga, 11 in Coppa di Germania, 7 in Supercoppa di Germania, 2 in Coppa di Lega e 3 in Champions League) con un bilancio che sorride largamente ai bavaresi che guidano la contesa con 61 vittorie a fronte delle 33 dei gialloneri. 33 i pareggi. 242 i gol messi a segno dal Bayern, 152 quelli messi a referto dal Borussia.

L’ultimo precedente in generale risale alla finale di Supercoppa di Germania dello scorso 30 settembre quando, all’Allianz Arena, gli uomini di Flick sconfissero per 3-2 quelli di Favre. L’ultimo precedente in campionato, nonché l’ultimo in casa del Dortmund, è invece del 26 maggio scorso: in quell’occasione i bavaresi espugnarono il Signal Iduna Park grazie ad un gol di Joshua Kimmich. I gialloneri, infine, non battono il Bayern Monaco, tra le mura amiche del Westfalenstadion, dal 10 novembre 2018: allora furono i gol di Marco Reus (doppietta) e Paco Alcacer a regalare la vittoria al tecnico Lucien Favre. Quella fu anche l’ultima vittoria delle vespe nel Klassiker. L’ultimo pareggio in Renania Settentrionale-Vestfalia, che poi è anche l’ultimo in generale, è datato invece 5 marzo 2016 (0-0).

