Migliori bonus scommesse sportive in Italia

Analizzare e scegliere i migliori bonus scommesse sportive non è semplice. Oggi in questa guida analizzeremo tutte le promozioni che i bookmaker hanno riservato a te al fine di dare più valore alle tue giocate.

Qui analizzeremo i diversi bonus offerti dai siti di scommesse sportive in base a:

Differenti tipologie;

Come fare per ottenere questi bonus;

Quali sono i requisiti per soddisfare il bonus;

I vantaggi che garantiscono alle giocate.

Tutte queste caratteristiche sono analizzate in quanto presenti all’interno dei nostri Bookmakers con licenza AAMS.

bonus scommesse sportive

Bookmakers con il migliori Bonus scommesse sportive:

Questi offrono il bonus migliore per te, con le migliori promozioni su:

Sport;

Offerte live;

Mobile.

Come fare per ottenere i migliori bonus scommesse sportive?

Il primo aspetto da comprendere in merito ai bonus scommesse è:

come ottenere un bonus?

Anche se sembra una domanda scontata, non lo è affatto. Infatti, non tutti leggono attentamente termini e condizioni delle offerte. Questo è molto importante per comprendere come funzionano i bonus.

Qui si devono distinguere:

bonus inteso come offerta per i nuovi clienti;

bonus per clienti già registrati.

Nel primo caso si deve:

aprire un account di gioco presso quell’operatore;

inoltrare copia di un documento di identità ;

in base alla promozione, effettuare un primo deposito;

piazzare una scommessa con una quota minima e/o su un mercato specifico.

Inoltre si deve prestare attenzione che non si stiano attivando delle promozioni periodiche. Si tratta di rispondere a requisiti di puntata come quota o importo minimi e di rispettare una tempistica più o meno serrata per piazzare la giocata.

Nel caso i cui invece si parli di cashback, sarà richiesto un numero minimo di scommesse da piazzare entro 7 o 10 giorni. Devi fare poi particolare attenzione al valore massimo indicato nell’offerta.

>>Leggi anche: App scommesse sportive: quali sono le migliori?

Quali sono le differenze tra i bonus scommesse sportive offerte?

Certamente non è semplice orientarsi tra le tipologie di promozioni. Esse sono molte e variegate. Si deve comprendere allora qual è il bonus migliore.

Bonus benvenuto

Nelle scommesse online, il bonus è quasi sempre sinonimo di bonus di benvenuto. Viene considerato come l’offerta per i nuovi utenti di un bookmaker.

Si tratta di una promozione utilissima in quantopermette di “prendere confidenza” con l’operatore e il betting senza intaccare il budget. A questo primo bonus, considerato uno dei migliori, si afianca il bonus:

sul primo deposito;

senza deposito;

scommesse effettuate;

multiple;

quote maggiorate;

scommesse da mobile;

giocate live.

Visita il sito StarCasinò.it per scoprire tutti i bonus

Tra le tante promozioni offerte dai bookmaker, indubbiamente il bonus benvenuto è il preferito dagli scommettitori. Si tratta di un’offerta per chi sceglie un determinato operatore, per iniziare a puntare senza intaccare il proprio budget.

Ad oggi essi presentano diverse caratteristiche come bonus su:

primo versamento effettuato;

prima scommessa piazzata;

rimborso (50% o 100%).

Bonus con codice promozionale

Si tratta di bonus non periodici e non presenti come formato standard. Essi prevedono un codice promozionale, composto da 5-7 caratteri, che ti permette di accedere all’offerta.

Il codice deve essere inserito nel momento in cui richiedi il bonus.

Bonus senza deposito

Sono solo alcuni bookmaker che offrono questo bonus.

Si tratta di un bonus iscrizione scommesse, con importi compresi tra 5 e 10 euro, erogato all’atto della registrazione presso quel determinato operatore. Questo non prevede nessun deposito e nessun piazzamento di scommesse.

Bonus cashback

Definito come un bonus per tutti gli scommettitori costanti, privi di un budget altissimo che prevede un rimborso sulle puntate per un importo compreso tra il 50% e il 100%.

Bonus multipla

Compreso tra i bonus scommesse Aams, viene erogato come moltiplicatore che permette di aumenta la vincita potenziale sulle schedine formate da più di due eventi.

Bonus quote maggiorate

Anche questo bonus è molto attraente in quanto si tratta di un “boost” che eleva di molto la quota su un evento rispetto alla sua quotazione “normale”.

Il bonus erogato prevede solitamente un importo di 20€.

Altri bonus offerti

Tra le altre promozioni offerte dai Bookmaker ricordiamo i bonus:

sul calcio;

sul tennis;

sugli sport virtuali;

sugli altri sport.

A questi si affiancano poi i bonus VIP definiti come dei bonus per gli utenti più fedeli e i bonus app.

Continuando la nostra classifica, troviamo il bonus:

nuovi siti scommesse;

scommesse live.

Termini e condizioni di promozioni e bonus scommesse sportive

Come detto all’inzio, tutti i bonus sono soggetti a termini e condizioni. Infatti, nessun sito di scommesse fa beneficenza e come tale non è possibile garantire un rimborso sulle giocate senza avere nulla in cambio.

Ecco il motivo per il quale devi sempre leggere attentamente T&C dei bonus. Questi possono essere soggetti a:

data di scadenza dell’offerta;

ammontare massimo del rimborso;

requisito minimo di puntata: quota minima; numero di rigiochi; tipo di scommessa: pre match o live; singola; multipla; sistema.



Posiamo dire che i migliori bonus scommesse sono quelli che garantiscono facili condizioni di erogazione.

Vi è poi da chiedersi:

a quanto ammonta il bonus?

Il bonus e il suo ammontare varia in base al Bookmaker prescelto. Ci sono dei rimborsi che arrivano anche a 300€. Altri invece sono molto più bassi .

Tra i termini e le condizioni di utilizzo dei bonus devi tener presente:

numero di rigiochi;

limiti di puntata;

validità;

restrizioni con bonus sui metodi di pagamento;

altri termini e condizioni.

Vantaggi e svantaggi dei bonus scommesse sportive

Tutti i bonus scommesse sono soggetti a termini e condizioni. Questo vuol dire che si devono anche analizzare vantaggi e svantaggi.

Possiamo dire che ad oggi non esistono dei reali svantaggi, se non quelli legati a termini e condizioni legati ai migliori bookmaker sicuri e legali.

Sarebbe sempre bene evitare Bookmaker privi di licenza ADM se non si vuole incapperete in rischi in generale.

Un bonus non rappresenta una vincita in soldi veri, ma in fondi da utilizzare per successive scommesse. Quindi non possono essere prelevati. Questi possono essere sfruttati ad esempio con il betting e la piattaforma di quell’operatore, al fine di studiarne:

quote;

numero di mercati;

sezione live;

facilità di utilizzo.

Ricorda infine che tutti i siti di scommesse con bonus di benvenuto sono legali in Italia in quanto i Bookmaker sono regolamentati e autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Considerazioni finali sui bonus scommesse

I Bonus come visto sono un’offerta per tutti gli scommettitori di scommesse sportive. Tutti i Bookmaker offrono le loro migliori promozioni dedicate al betting, prendendo in esame sia l’offerta di benvenuto sia anche le promozioni periodiche per gli utenti più regolari.

Una volta attivata la promozione devi rispettare sempre i termini e condizioni per non perdere l’offerta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS