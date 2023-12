Bonucci ci prova: ritorno col botto in Serie A | Il 1° gennaio in ritiro

La storia mai nata con l’Unione Berlin potrebbe riportare Leonardo Bonucci in Serie A già nella prossima sessione di calciomercato.

È passata la buriana. È andato via dall’Italia con il dente avvelenato per ciò che poteva essere (ancora in bianconero) e non è stato. Ha mandato pec, minacciato battaglie legali, ha preso l’aereo per Berlino sbattendo la porta.

Tre mesi dopo è un altro Bonucci, per sua stessa ammissione: “Sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo. Bisogna andare avanti. Il mio passato alla Juve è stato meraviglioso. Volevo chiudere la mia carriera lì, ma non potrà andare così”.

Bonucci è rimasto in contatto con i suoi ex compagni di squadra, li sente ogni settimana. “Ero una persona importante nello spogliatoio: amicizia con i veterani e riferimento per i giovani”. Magari un giorno tornerà a Torino, nella Juventus ovviamente.

Giocherà ancora un po’, chissà per quanto, poi ha già deciso cosa vuol fare da grande, qualcosa di diverso dall’amicone Chiellini, appena ritiratosi, e con il chiodo fisso di diventare un dirigente (magari bianconero). “Se riuscissi a diventare un allenatore dell’élite – chiosa Bonucci – la Juve è uno dei club che mi piacerebbe allenare”.

Il richiamo della Serie A

Dell’esperienza all’Union Berlin resterà poco o nulla. La rivelazione della passata stagione, capace di staccare il primo pass per la Champions League è passata dalle stelle alle stalle: quarto posto e addio Europa, in piena lotta per non retrocedere in Bundesliga.

Un amore mai nato quello tra Bonucci e l’Union Berlin, che potrebbe addirittura terminare prima del tempo, senza dover per forza arrivare a giugno. Il club tedesco non si opporrebbe a questa eventualità, Leo tornerebbe di corsa in Serie A.

L’occasionissima da prendere al volo

Il nome di Leo Bonucci sta scombussolando il mercato, ci sarebbero ben tre squadre di Serie A che ci avrebbero fatto un pensierino. Galliani ha sempre avuto un debole per l’ex bandiera della Juventus, che un anno ha militato proprio nel Milan. Anche al Napoli servirebbe un centrale esperto, soprattutto vista la fatica nel trovare l’erede di Kim. E poi c’è la Roma.

Questa la grande indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport e Tuttosport, un affare che avrebbe del clamoroso (questa estate si era parlato perfino di Lazio) ma che per il momento altro non è che un rumour di mercato. Che però affonda le sue radici nell’apprezzamento di Tiago Pinto per il calciatore. Alla Roma servono difensori (più di uno visto che Ndicka a gennaio volerà in Coppa d’Africa) e a Leo serve l’Italia…