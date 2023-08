Bonifico immediato: 80 milioni di euro alla Juve per Vlahovic | Apocalisse a Torino

Bloccato lo scambio con il Chelsea per arrivare a Lukaku, i bianconeri sono pronti ad incassare il maxi assegno per il centravanti serbo: svolta in arrivo

Il calciomercato e i suoi… corollari. A tre settimane dal gong che segnerà la fine della sessione estiva, si può tranquillamente sostenere che, come d’abitudine, i fuochi d’artificio debbano ancora essere sparati. In Italia, ma non solo.

Perché se le squadre di Serie A, a prescindere dal proprio lignaggio, stanno facendo tanta fatica, forse anche più di quanta ci si sarebbe potuta aspettare, nel completare i rispettivi organici con i tasselli indispensabili (leggi una punta per Inter e Roma e le “annose” richieste del tecnico della Lazio Maurizio Sarri) con giocatori di primo livello, pure all’estero sono tante le caselle che devono ancora essere sistemate a poche ore dal via dei campionati.

Già, perché se Serie A e Bundesliga prenderanno il via solo il 18 agosto, gli altri tre campionati top d’Europa, Liga, Ligue 1 e Premier League, partiranno già nel secondo weekend di agosto, nonostante parecchie squadre, anche tra le più importanti, abbiano rose largamente incomplete pure nei ruoli chiave o siano nel bel mezzo delle più classiche telenovele di mercato.

Telenovele che, qualora si arrivasse davvero all’ultima puntata, potrebbero dare origine al famoso “effetto domino”, ovvero il corollario di cui sopra e che consiste in una sorta di meccanismo a catena e quasi automatico in grado di coinvolgere parecchie compagini in un determinato ruolo, ma che per essere azionato ha appunto bisogno che si muova il primo tassello.

Tottenham-Bayern Monaco, c’è l’accordo per Kane

Ebbene l’ingrato compito potrebbe spettare al Tottenham e al Bayern Monaco. Al centro delle discussioni tra gli Spurs e i campioni di Germania c’è Harry Kane, per il quale le due società hanno trovato un accordo sulla base di circa 110 milioni di euro. Tanto il Bayern è disposto a mettere sul tavolo per assicurarsi uno dei migliori centravanti del mondo e colmare la lacuna più evidente (l’unica?) della rosa di Thomas Tuchel.

Più che disposto a mettere sul tavolo dalla Germania, se è vero che l’affare sarebbe già stato sigillato dall’ufficialità se Kane avesse sciolto le riserve emerse nelle ultime ore. I dubbi legati alla prima esperienza fuori dall’Inghilterra della propria carriera e legati alla mozione degli affetti per l’eventuale addio al club del cuore stanno facendo vacillare Hurricane e sperare i tifosi del Tottenham.

Tottenham, idea Vlahovic per il dopo Kane: pronta l’offerta per la Juventus

Alla fine, però, il fatidico sì dovrebbe arrivare permettendo al Bayern di trovare uno dei migliori eredi possibili di Robert Lewandowski un anno dopo la cessione del polacco al Barcellona e il fallito tentativo di sostituirlo con Sadio Mané dal Liverpool. Quando sarà tutto fatto, ecco che partirà l’effetto domino, dal momento che agli Spurs servirà come l’aria un centravanti in grado, se non di far dimenticare Kane, miglior marcatore della storia del club e della nazionale inglese, di farlo rimpiangere il meno possibile. Una pista porta dritta in Italia e conduce al nome di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo della Juventus è infatti uno dei pochi 9 veri più o meno ufficialmente sul mercato e acquistabile a cifre contenute. Gli Spurs potrebbero anche arrivare a offrire ai bianconeri fino a 80 milioni, una cifra monstre per i torinesi, che nell’eventuale scambio con il Chelsea si accontenterebbero di 40 milioni e del cartellino di Romelu Lukaku. Vlahovic e Kane hanno caratteristiche differenti, ma il nuovo allenatore del Tottenham Ange Postecoglu sarebbe già pronto a lavorare sull’ex fiorentino per adattarlo al calcio inglese. Qualora da White Hart Lane rompessero gli indugi l’affare potrebbe chiudersi molto rapidamente. E a quel punto il testimone dell’effetto domino passerebbe alla Juventus, che potrebbe tuffarsi su Big Rom…