Bomba Inter, ecco il nuovo Barella | Marotta si assicura il futuro

Beppe Marotta pensa a presente e futuro e mette nel mirino un centrocampista fatto apposta per l’Inter.

Già lo scorso anno ha fatto parte dei 30 candidati al Pallone d’Oro, lo è ancora, con una importante conseguenza: Nicolò Barella è l’unico rappresentante italiano della stretta cerchia dei top player in corsa per l’ambito trofeo, uno degli eredi di Karim Benzema.

Barella si gode le luci della ribalta, senza però restarne accecato. “Sono molto orgoglio, ma il merito è dei compagni di squadra e dell’Inter”. Ora però meglio pensare alla Nazionale, impegnata in un doppio confronto (con Macedonia del Nord a Skopje e a San Siro contro l’Ucraina, rispettivamente il 9 e il 12 settembre, sempre alle ore 20.45) decisivo per le sorti della qualificazione a Euro 2023.

Una Nazionale passata, tra un mare di polemiche da Mancini a Spalletti, dove Barella continuerà ad essere una pedina fondamentale nello scacchiere Azzurro, anche perché il nuovo commissario tecnico Azzurro ne ha persi due in vista del suo debutto.

Nella rifinitura prima della partenza per Skopje, infatti, il commissario tecnico aveva provato il suo famigerato 4-3-3, quello che lo ha portato sul tetto d’Italia, con Chiesa in attacco e Pellegrini in pre-allarme: niente di tutto questo. Lo juventino ha accusato un problema all’adduttore che lo ha costretto a tornare a casa, idem per il giallorosso, anche lui rientrato a Roma. Maggiori responsabilità, quindi, per Barella.

Prima la Nazionale, poi il super derby

Giorni importanti per Barella: la candidatura al Pallone d’Oro, gli impegni della Nazionale e la voglia di partecipare al prossimo Europeo teutonico, previsto per dal 14 giugno al 14 luglio. Nel futuro immediato, però, c’è dell’altro.

Già, all’orizzonte il campionato e una partita da non sbagliare al rientro dopo la sosta: il derby è di per sé un qualcosa di magico e impegnativo, ma la sfida tra capolista a punteggio pieno vale di più.

Inter, Barella il presente. Ma nel futuro…

Così, mentre Simone Inzaghi alla Pinetina si prepara a dovere per la sfida contro il Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18, Beppe Marotta pensa a nuovi Barella da portare nella Milano nerazzurra, uno su tutti.

Dilan Zarate, centrocampista di 16 anni, è stato acquistato dall’Inter per crescere nelle giovanili. Un prospetto molto interessante il mediano spagnolo, classe 2007, che porta in dote un’ottima visione di gioco abbinata a una interessante interdizione. Un ambidestro figlio del settore giovanile del Cornellà e proveniente sempre dai catalani del Girona U19.