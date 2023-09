Bomba in Serie A, l’esonero prende quota | Panchina vacante già a settembre

Sono bastate tre giornate di campionato di Serie A per far traballare alcune panchine. Un po’ a sorpresa, una su tutte.

Tre indizi e altrettanti turni del campionato di Serie A (quello con il mercato ancora aperto) sono la prova di quanto visto finora. La massima espressione del nostro calcio parla uno spiccato accento milanese.

Inter e Milan, infatti, sono a punteggio pieno. Belle e vincenti. Per Simone Inzaghi un inizio davvero rock addirittura con due clean sheet su tre incontri e non certo perché Sommer abbia fatto il fenomeno. È la solidità difensiva ad aver piacevolmente impressionato, più dello stato di grazia di Lautaro Martinez, sempre più capitano e leader dei nuovi campioni d’Europa.

Del Milan, invece, non colpisce più di tanto la partenza a razzo di Pioli, le sue squadre hanno sempre avuto un approccio super, piuttosto sorprende sia l’integrazione dei tanti nuovi (ben 10 complessivi) sia la nuova visione di una squadra che ha completamente cambiato modo di giocare, soprattutto sugli esterni.

Dietro il duo milanese, quella strana coppia, data da una Juve luci ed ombre e un Lecce racchiuso nella parola imbattuto, con due successi all’attivo. Hellas Verona a parte (sei punti in tre partite per una squadra che deve salvarsi sono un ottimo bottino), per le altre non c’è stata, chi più chi meno, quella continuità sognata.

Lo strano caso delle romane. Mourinho, piovono critiche

Napoli campione d’Italia ridimensionato dalla sconfitta contro una Lazio che stava a zero punti prima di scendere in campo al Maradona. Fiorentina rimandata dopo il tracollo contro l’Inter, l’Atalanta ha intramezzato due vittorie con lo scivolone di Frosinone, Torino steso dal Milan. Per non parlare della Roma.

Mourinho ha solo un punto. E contro perfino i bookmaker: la quota “esonero o dimissioni” per lo Special One paga 8.00 su Gazzabet, Better e Goldbet e 7.50 su Sisal ed è in netta discesa in questi giorni.

Il borsino degli allenatori: chi rischia grosso al ritorno dopo la sosta

La quota su Mourinho è senza dubbio la più sorprendente, più, con le dovute differenze di un Paolo Zanetti unico fermo al palo, ma ha dalla sua la fiducia dell’Empoli. Il suo esonero, comunque, è dato a 1.85 su Sisal e Goldbet e a 2.00 su Snai. Chi rischia è anche Sottil dell’Udinese, bancato a 2.00 con Sisal, 1.85 con Goldbet e 1.75 con Snai.

I bookmaker non credono molto a un Di Francesco da quattro punti in tre partite alla guida del Frosinone: il suo addio comunque sale a 2.10 su Sisal, 1.85 su Goldbet e 1.50 su Snai. Ranieri del Cagliari e Gilardino del Genoa? Si attestano ancora tra 2.25 e 2.50 il primo, 2.40 e 2.75 il secondo.