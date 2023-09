Bomba dalla Francia: De Laurentiis gli ha telefonato | Scelto il sostituto di Garcia

Secondo la stampa francese il patron del Napoli avrebbe contattato un allenatore, per cautelarsi nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare.

Quattro gol per tornare alla vittoria, quattro gol per scacciare i fantasmi di un inizio di stagione più complesso del previsto e mettersi alle spalle una settimana complessa. Il Napoli riprende la propria marcia in campionato contro l’Udinese, ma soprattutto, per la prima volta, lascia intravedere gli sprazzi della squadra che ha dominato lo scorso anno.

«Abbiamo vinto in casa come volevamo vincere», ha dichiarato nel postpartita Rudi Garcia ai microfoni di DAZN. La partita non è mai stata in discussione, messa in discesa dal rigore procurato dopo diciotto minuti da Kvaratskhelia, che è stato l’assoluto protagonista della serata.

Oltre alla massima punizione, trasformata da Zielinski, il georgiano è stato incontenibile per gli ottantatré minuti in cui è stato in campo, senza che la difesa bianconera riuscisse mai a fermarlo nell’uno contro uno. Ha colpito due legni, ha servito l’assist del poker a Simeone ma, soprattutto, ha finalmente trovato la via del gol dopo 192 giorni.

Gli occhi del Maradona, però, sono stati tutti per Victor Osimhen, e non poteva essere altrimenti. Si temeva che il clima pesante che ha aleggiato su Castel Volturno nelle ultime ore potesse inficiare sulla presenza del nigeriano, che invece è sceso normalmente in campo e ha gonfiato la rete dopo un mese d’astinenza.

Rumour

La partenza del Napoli non è stata quella che tutti si aspettavano e la situazione, in particolar modo dopo il pareggio di Bologna, sembra essersi appesantita. Il presidente De Laurentiis, dopo la gara del Dall’Ara, ha twittato il proprio sostegno nei confronti della squadra e di Rudi Garcia, ma dalla Francia giungono voci diverse.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il patron dei campioni d’Italia avrebbe riallacciato i contatti con Christophe Galtier, già sondato in estate come possibile sostituto di Spalletti e che avrebbe dato la sua disponibilità. Per adesso, comunque, nulla di formale.

Fermo

L’allenatore francese è senza squadra, dopo aver concluso lo scorso 5 luglio l’avventura con il Paris Saint-Germain, durata solo un anno. Non è bastata la vittoria del campionato per convincere Luis Campos e Al-Khelaifi a non optare per un nuovo allenatore.

La posizione di Galtier in questo momento è molto delicata, dopo le accuse di razzismo e islamofobia che sono state mosse nei suoi confronti – risalenti al periodo in cui lavorava al Nizza – e che hanno porteranno ad un processo il prossimo 15 dicembre.