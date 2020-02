Bologna-Udinese in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 22-2-2020

Per i felsinei la chance di tenere il passo e continuare a inseguire il sogno Europa, per l’Udinese la necessità di fare punti per tenere distanze dal terzultimo posto. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Mihajlovic perde anche Svanberg, Gotti senza De Maio. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

Mancano poche ore alla partita che si giocherà domani alle ore 15, nel primo anticipo della 25ma giornata di serie A, tra Bologna e Udinese. Da un lato le ambizioni di alta classifica dei rossoblu, dall’altra la fama di punti salvezza da parte dei friulani.

Ultime sulle formazioni di Bologna-Udinese:

Scelte pressochè obbligate per Mihajlovic, che oltre ha una rosa decimata, alla quale si deve aggiungere da ultima, la defezione di Svanberg. Il modulo adottato sarà il 4-2-3-1, con Palacio sarà l’unica punta, e sarà supportato dal trio di trequartisti Barrow-Orsolini-Skov Olsen. I due mediani saranno Poli e Dominguez, mentre Bani, Tomyiasu, Danilo e Mbaye comporranno la linea difensiva di fronte all’estremo difensore, che sarà Skorupski.

Nessuna novità di formazione per Luca Gotti, che dovrà fare a meno in difesa dell’infortunato De Maio e proporrà il consuero 3-5-2, che vedrà Musso in porta, protetto dal terzetto difensivo composto da Becao, Ekong e Nuytinck. I mediani saranno Fofana, Mandragora e De Paul, con Sema e Larsen sulle fasce, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Okaka e Lasagna.

Probabili formazioni Bologna-Udinese:

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Barrow, Orsolini, Skov Olsen; Palacio.

Udinese(3-5-2): Musso, Becao, Ekong, Nuytinck; Sema, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka.

Come vedere Bologna-Udinese in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Bologna e Udinese, che si giocherà domani alle ore 15, valida per il secondo anticipo della 25ma giornata di serie A, sarà visibile sul canale Sky, mentre si potrà seguire in Streaming tramite l’applicazione Sky Go.

Precedenti e statistiche Bologna-Udinese:

Il bilancio della sfide giocate in serie A tra Bologna e Udinese con i felsinei in veste di squadra ospitante, vede in vantaggio questi ultimi con 18 successi, a fronte dei 10 dei friulani e delle sei spartizioni della posta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA