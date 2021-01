Bologna-Milan 1-2 Voti, pagelle e analisi. Vittoria importante a Bologna

Il Milan di Stefano Pioli sbanca Bologna e aggiunge altri 3 punti alla corsa Champions League. Rossoneri in vantaggio grazie a Rebic che ribatte in rete il rigore sbagliato da Ibrahimovic. raddoppia Kessie su rigore. Nel finale Poli riapre la partita ma non basta. Il Milan va a quota 46 punti.

Top 3 Milan:

Donnarumma 7,5 La vittoria passa pure dalle sue parate. Compie almeno tre interventi decisivi che mettono in cassaforte i 3 punti. Deve rinnovare al più presto.

Calabria 7 Anche lui gioca oggi l’ennesima grande partita della stagione. Pericoloso avanti e sicuro in fase difensiva. Calciatore ritrovato.

Kessie 7 Primo tempo un pò sottotono. Si percepisce la stanchezza, ma nella ripresa cresce esponenzialmente e mostra tutte le sue qualità. Trasforma impeccabilmente il rigore dello 0-2

Flop 3 Milan:

Tonali 5 Non gioca una grande partita. Deve ancora migliorare sotto tutti i punti di vista. Le qualità ci sono, ma deve completare il suo percorso di crescita.

Theo Hernandez 5,5 Pericoloso come sempre in fase offensiva, ma oggi dietro sbaglia molto. Perde un pallone sanguinoso che rimette in pista il Bologna negli ultimi minuti di gioco.

Ibrahimovic 5,5 Non gioca malissimo, ma si fa sentire soprattutto per la prestanza fisica. E’ lui stesso a causare gli errori dei difensori del Bologna e costringerli ai rigori.

Bologna-Milan 1-2

Top 3 Bologna:

Skorupski 7 Come tre interventi decisivi, uno sulla punizione di Theo Hernandez e gli altri due su Ibrahimovic. Si permette anche il lusso di pararli il rigore. Non può nulla sulle segnature rossonere.

Tomiyasu 6,5 Un treno sulla fascia, è un brutto cliente per i terzini rossoneri. E’ bravo anche da centrale, ma oggi spicca nel ruolo di terzino per gamba e qualità.

Poli 6,5 Ex di turno, entra benissimo in partita e segna il gol che vale l’1-2. Mette gamba, grinta e corsa.

Flop 3 Bologna:

Soumaoro 4 Regala in maniera clamorosa il secondo rigore ai rossoneri. Praticamente fa un bagher stile pallavolo. Ma non è solo questo, si dimostra sempre insicuro in fase difensiva.

Dijks 5 Pure lui commette una grandissima ingenuità, quella che costa il rigore del primo gol del Milan.

Orsolini 5 Mai veramente pericoloso, nella ripresa viene richiamato in panchina da Mihajlovic.

Il Milan conquista altri 3 punti nella corsa alla Champions League. Buona partita del Bologna nelle fasi finali dei due tempi, ma ci vuole più cattiveria sottorete.

