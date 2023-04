Bologna-Milan 1-1, Voti, pagelle e analisi, Altro pareggio per il Milan

I rossoneri collezionano il secondo pareggio consecutivo. Rossoblù in vantaggio che va in vantaggio con Sansone dopo 33 secondi. Pareggio con bel tiro dalla distanza di Pobega. Nella ripresa partita che vive di fiammate, ma nessuna delle due squadre riesce a segnare il gol della vittoria.

Top 3 Bologna:

Sansone 6,5 Decisamente il migliore in campo del Bologna. Con le sue caratteristiche non fornisce punti di riferimento alla difesa milanista e riesce a punirla dopo 33 secondi.

Posch 6,5 Suo l’assist per il gol di Sansone. Ci mette tutto quello che ha, tra cui corsa, grinta, agonismo e determinazione.

Dominguez 6,5 Molto grintoso, va addosso a tutti i palloni e ci mette sempre una determinazione fuori dal normale.

Flop 2 Bologna:

Barrow 5 Si vede pochissimo, perché viene limitato molto bene da Florenzi. Non riesce mai a mostrare tutte le sue qualità.

Zirkzee 5,5 Entra al posto di Sansone, ma non riesce ad incidere mai. Appare troppo spesso impreciso in tutte le giocate.

Bologna-Milan 1-1

Top 3 Milan:

Pobega 7 Decisamente il migliore in campo del Milan. Non solo segna un bellissimo gol, ma ne sfiora anche un altro ben imbeccato da Leao.

Ballo-Touré 6,5 Parte male, ma si riprende alla grande. Sulla fascia è sempre una spina nel fianco costante per gli avversari. Troppo impreciso nei cross, ma sostituisce benissimo Theo Hernandez.

Saelemaekers 6,5 Gioca benissimo anche oggi. Crea sempre superiorità numerica e si fa apprezzare sempre per la corsa e il sacrificio.

Flop 3 Milan:

Origi 4 Come al solito non riesce a dare effettivamente nulla alla causa rossonera. Non mette mai in apprensione la difesa del Bologna.

De Ketelaere 2 Amorfo. Non riesce ad azzeccare una singola giocata e molto spesso dimostra di essere lento nelle decisioni. Non sa ma se deve passare e tirare e tenendo troppo palla la perde sistematicamente.

Kalulu 5,5 Si fa sorprendere in occasione del primo gol. Poi prende le misure agli avversari, ma sbagli appoggi che non sono da lui.

I rossoblù guadagnano un punto prezioso e non sono ancora tagliati fuori dalla corsa alla Conference League. Il Milan gioca bene e forse c’è qualche decisione dubbia che poteva essere invece favorevole ai rossoneri. Il turnover non premia fino in fondo e oggi la corsa Champions League si fa sempre più complicata. L’idea era di preservare i titolari in vista di Martedì, vedremo se la scelta di Pioli premierà il Milan…