Bologna-Genoa in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-2-2020

Bologna-Genoa è il secondo anticipo del sabato per quanto riguarda la 24° giornata di campionato in Serie A. Tutto quello che c’è da sapere sul match del Dall’Ara che andrà in scena domani pomeriggio alle 18:00.

Archiviate le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia che hanno visto il Napoli battere 0-1 l’Inter e Milan e Juventus impattare per 1-1, torna domani il campionato coi consueti tre anticipi del sabato che vedranno in campo Lecce-Spal alle 15:00. Bologna-Genoa alle 18:00 e Atalanta-Roma alle 20:45.

Tre sfide che metteranno in palio punti pesantissimi sia per quanto riguarda la salvezza, sia per quanto riguarda un piazzamento europeo. E questo è sicuramente il caso della sfida che andrà in scena domani alle 18:00 al Renato Dall’Ara di Bologna dove i padroni di casa di Sinisa Mihajlović, a -1 dalla zona Europa League, ospiteranno i rossoblu di Davide Nicola che, dopo l’importante vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari, proveranno a ripetersi anche contro i felsinei per conquistare punti importanti in chiave salvezza.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Genoa

Per quanto riguarda le formazioni, il Bologna dovrebbe presentarsi in campo con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta. Davanti a lui, Tomiyasu, Bani, Danilo e Denswil. A centrocampo spazio a Poli e Schouten con Orsolini, Soriano e Skov Olsen sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Palacio.

Il Genoa dovrebbe invece presentarsi con il suo classico 3-5-2. Perin quindi in porta con, a fargli da scudo, Biraschi, Romero e Masiello. Centrocampo a cinque con Ankersen, Schone, Radovanovic, Cassata e Criscito. In attacco la coppia formata da Pandev e Sanabria.

Bologna-Genoa, 24esima giornata di Serie A

Come vedere Bologna-Genoa in TV e streaming

Bologna-Genoa sarà visibile, a partire dalle 18:00, su Sky Sport Serie A. La diretta streaming del match sarà invece visibile mediante l’app Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Genoa

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Genoa sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Bologna e Genoa, nel corso della storia, si sono incontrate ben 105 volte con il bilancio che recita 42 vittorie dei felsinei, 37 pareggi e 26 vittorie dei genoani. Se invece consideriamo solo le partite giocate al Dall’Ara, allora notiamo come l’ago della bilancia penda ancora di più verso gli emiliani che guidano la contesa con 26 vittorie a fronte delle sole 6 dei liguri.

L’ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate in Emilia, risale alla stagione scorsa quando il match terminò con il punteggio di 1-1. L’ultima vittoria del Bologna è del 24 febbraio 2018 (2-0 a firma di Destro e Falletti). Per trovare invece l’ultima affermazione del Genoa in casa dei bolognesi bisogna tornare al 2 ottobre 2016 quando una rete di Simeone permise al Grifone di sbancare il Dall’Ara.

