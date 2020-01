Bologna-Brescia in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 1-2-2020

Bologna-Brescia, alle 15:00 di sabato 1° febbraio aprirà il quadro della 22° giornata di Serie A. Tutte le informazioni utili sul match del Dall’Ara.

Archiviate le ultime due gare valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto Milan ed Inter battere rispettivamente Torino e Fiorentina, la Serie A si appresta a tornare in campo con la 22° giornata di campionato.

Ad aprire il quadro della 3° giornata del girone di ritorno ci penseranno Bologna e Brescia che si affronteranno, sabato alle 15:00, allo Stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Brescia

Per quanto riguarda le formazioni, il Bologna dovrebbe presentarsi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta con, davanti a lui, Paz, Bani, Danilo e Mbaye. A centrocampo spazio a Schouten e Poli con, sulla trequarti, Orsolini, Soriano e Barrow a supporto dell’unica punta, Palacio.

Il Brescia dovrebbe invece presentarsi con un altrettanto complesso 4-3-1-2. Joronen quindi in porta. Davanti a lui, Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju. Centrocampo a tre con Bisoli, Tonali e Dessena. Romulo sulla trequarti sarà invece il supporto alla coppia d’attacco formata da Torregrossa e Ayé

Bologna-Brescia, 22° giornata di Serie A

Probabili formazioni Bologna-Brescia

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Paz, Bani, Danilo, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé

Come vedere Bologna-Brescia in tv e streaming

Bologna-Brescia di sabato 1° febbraio alle 15:00 sarà trasmessa, in diretta esclusiva, su Sky Sport Serie A (canale 202). La diretta streaming del match sarà invece affidata alle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Brescia

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Brescia sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 15:00 di sabato 1° febbraio.

Bologna-Brescia: precedenti e statistiche

La sfida tra Bologna e Brescia che aprirà la 22° giornata di campionato sarà, in generale, la 60° tra emiliani e lombardi. Il bilancio recita attualmente 26 vittorie dei rossoblu, 17 pareggi e 16 vittorie dei bresciani.

Se invece considerassimo solo le sfide giocate al Dall’Ara, il bilancio allora pende tutto a favore dei felsinei che conducono con 18 vittorie a fronte delle sole 7 ottenute dalle rondinelle. L’ultimo precedente in casa del Bologna è datato 15 novembre 2014: si giocava la 14° giornata di andata della Serie B 2014-2015 e in quell’occasione i bresciani ebbero la meglio per 1-2.

L’ultimo successo dei bolognesi, in casa, contro il Brescia è invece dell’agosto 2013: un 1-0 nel terzo turno di Coppa Italia. Per ritrovare invece un’affermazione, in Serie A, del Bologna contro i biancazzurri bisogna tornare indietro di 10 anni, precisamente al 14 novembre 2010, quando una rete di Marco Di Vaio permise agli emiliani di avere la meglio sulla Leonessa.

