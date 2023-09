Blitz per Raspadori, con 35 milioni lo portano a casa | È pronto per la Big europea

L’attaccante del Napoli e della Nazionale sarebbe corteggiato da alcune importanti squadre del Vecchio Continente.

Dopo una stagione da comprimario nella squadra che ha fatto l’impresa di riportare lo Scudetto a Napoli dopo ben 33 anni, Giacomo Raspadori ha cominciato questo 2022/2023 ritagliandosi uno spazio decisamente maggiore nel nuovo progetto tattico di Rudi Garcia.

La stagione trionfale dei partenopei era stata per lui, almeno a livello personale, meno entusiasmante, ma comunque importante. Acquistato per circa 30 milioni di euro dal Sassuolo, infatti, Jack trova poco spazio nelle idee tattiche di Luciano Spalletti, ma comunque riesce ad incidere in diverse partite del girone di Champions League e in un paio di occasioni in Serie A.

Impossibile da dimenticare per lui e per tutta Napoli, per esempio, il gol allo scadere allo Juventus Stadium che ha dato agli azzurri la gioia della vittoria contro i rivali di sempre, in casa loro, e la quasi matematica certezza del terzo scudetto della storia.

La prima stagione al Napoli, inoltre, tra ambientamento e rodaggio in un meccanismo già perfettamente oliato, non poteva essere molto meglio di così, ma è servita comunque a Jack per entrare nel cuore dei tifosi, proprio grazie a quel gol allo Stadium, e per conoscere bene i compagni di squadra.

Raspadori, una nuova centralità e la Nazionale

Già dall’arrivo di Rudi Garcia in panchina in estate, però, si era capito che questa stagione, appena cominciata, poteva essere per Raspadori quella delle conferme e dell’affermazione definitiva nella piazza napoletana. Complice anche l’infortunio e qualche acciacco di troppo di Kvaratskhelia, Jack gioca titolare le prime due in Serie A e mezz’ora nella terza.

Anche il suo ex allenatore al Napoli, Luciano Spalletti, si fida di lui e, dopo avergli regalato qualche minuto nel pareggio in Macedonia, lo getta nella mischia da titolare nella vittoria casalinga di San Siro contro l’Ucraina. Nonostante le zero reti fin qui realizzate ed il rigore sbagliato nella sfida casalinga contro il Sassuolo, sua ex squadra, l’inizio di stagione di Raspadori può essere considerato positivo.

Raspadori, sirene dall’estero. Su di lui le big d’Europa

La stagione è appena cominciata e di certo l’attaccante classe 2000 si augura di acquisire definitivamente, nei dettami tattici partenopei, quella centralità che ha sempre sperato di avere. Raspadori è un giocatore di sicuro affidamento e molto prezioso anche per la sua duttilità e la capacità di saper giocare in tutti i ruoli del fronte offensivo.

Anche per questo motivo su di lui ci sono parecchi occhi. La Premier League, per esempio, lo segue da tempo e per 35/40 milioni di euro potrebbero portarlo in Inghilterra. Liverpool, che quasi sicuramente dovrà sostituire Salah, e Manchester United, chiamato a trovare un’alternativa al sempre più deludente Martial, sono interessate e potrebbero cercare l’affondo per l’attaccante azzurro durante la prossima estate.