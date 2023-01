Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: WIERER REGINA DI ANTERSELVA!! Trionfo da leggenda nella sprint di casa

L’altoatesina, prossima ai 33 anni, trionfa nella sprint di Coppa del Mondo sulle nevi di casa di Anterselva davanti alla transalpina Chevalier e alla svedese Oeberg. Nona l’altra francese Simon, ancora leader di Coppa del Mondo generale

Le mancava soltanto la sprint per chiudere il cerchio. Sulle nevi di casa di Anterselva, che le avevano regalato i trionfi iridati del 2020 e dello scorso anno, l’altoatesina Dorothea Wierer ha vinto nella sprint che ha aperto la quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon.

Grazie ad un’impeccabile prestazione al poligono, dove è stata capace di centrare un doppio “zero”, la quasi trentatreenne sudtirolese (li compirà il prossimo 3 aprile), ha saputo coadiuvare un buon passo sugli sci che le ha concesso di mettere in fila le avversarie, a partire dalla francese Chevalier che, partita col pettorale 60, ha centrato un sorprendente secondo posto alle spalle dell’atleta italiana, rimanendo a lungo davanti e lasciando presagire come potesse essere in grado di vincere.

In terza posizione si è piazzata la svedese Elvira Oeberg, sorella minore di Hanna, mentre la leader di Coppa del Mondo Julia Simon è arrivata nona, conservando comunque il pettorale giallo di leader della generale.

Tuttavia, se vi erano segnali da lanciare, in vista degli imminenti campionati del mondo di Oberhof (che si terranno nella cittadina bavarese dall’8 al 19 febbraio, quasi in concomitanza con i campionati del mondo di sci alpino che si terranno tra Courchevel e Méribel dal 6 al 19 febbraio), sono stati lanciati tutti.

In particolare, quel segnale che la carriera di Wierer non sia ancora conclusa e che abbia ancora tante gioie da regalare ai colori azzurri, quest’oggi è stato lanciato chiaro e tondo. A casa sua, la regina resta lei, pronta a dare battaglia con la sua immensa classe e la sua immensa esperienza. E che sia ancora tra le grandi regine del circuito, oggi lo ha dimostrato ancora di più. Ad Oberhof, sono tutte avvisate.