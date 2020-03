Betnero e Starvegas casino: Recensione e confronto offerta Bonus e Giochi

Ormai gli appassionati di casino online possono scegliere su un ampia gamma di siti con licenza AAMS che permettono di giocare sulle loro piattaforme sia direttamente dal sito che attraverso un software scaricabile su pc, smartphone e tablet.

La scelta di un casino online su cui giocare è molto importante valutare il tipo di piattaforma utilizzata (software), la licenza ADM dei monopoli di stato e l’offerta per iniziare a giocare.

Betnero è stato il primo operatore nel settore dei giochi di casino online che ha voluto confrontare la sua offerta di giochi ed il suo Bonus di Benvenuto a quello degli altri competitors direttamente nel suo blog in modo del tutto imparziale come avvenuto con Starvegas Bonus.

Betnero ha voluto sempre puntare sulla chiarezza e sulla imparzialità inserendo nel suo blog recensioni che permettono di informarsi al meglio confrontare i vari operatori del settore per effettuare la scelta giusta.

Sul suo sito infatti sono presenti anche tabelle riepilogative oltre a giudizi e FAQ che permettono all’utente di ottenre informazioni quanto più imparziali e oggettive possibile.

Betnero Casino Recensione:

Betnero è uno dei casino online più recenti ed opera in Italia con Licenza AAMS dal 2017.

Nonostante la sua “giovane età” e la concorrenza nel mondo dei giochi di casino online si è affermato subito nel panorama italiano come una delle migliori piattaforme che permette di giocare ai casino online.

Su Betnero c’è anche un ampia sezione dedicata alle scommesse sportive tra cui anche calcio, Serie A, scommesse ippiche e virtual Bet.

Dotato di una piattaforma molto intuitiva e user friendly Betnero offre un servizio di assistenza tecnica in italiano che è possibile contattare tramite il modulo compilabile sul sito, live chat, email (assistenza@betnero.it) o telefono (0287369866) .

I giochi di Betnero sono alimentati da software NETENT (Net Entertainment) società scandinava che opera dal 1996 ed è uno dei maggiori fornitori a livello mondiale di giochi di casino online inluse slot machine e video poker.

Le slot machine Netent di Betnero sono dotate di grafiche mozzafiato e animazioni davvero realistiche e sono ispirate a titoli di film, cartoni e supereroi.

La più famosa è conosciuta è sicuramente la Gonzo’S Quest che offre anche uno dei jackpot più ricchi.

Poi ci sono le slot machine con tema frutta come la Fruit Case.

Altri titoli più gettonati sono Blood Suckers, Reel Steal, Starburst, Secret of the Stone, Jack Hammer e Piggy Riches.

Per quanto riguarda i giochi da casino ci sono diversi tipi di roulette, blackjack, baccarat, giochi da tavolo e con croupier dal vivo.

In particolare ci sono più di 30 giochi di casino live tra cui tavoli di blackjack, roulette, baccarat, Sic&bo, monopoly e dadi.

Betnero Bonus senza deposito

Non sono sicuramente tantissimi i casino online che offrono ai nuovi utenti un bonus senza obbligo di deposito per provare i giochi della propria piattaforma.

Betnero è uno dei pochi casino online che permette di provare la sua piattaforma grazie ad un Bonus gratuito senza deposito di 10 euro che viene assegnato alla registrazione di un nuovo account.

Per riceverlo basta registrare un nuovo conto gioco e attivarlo inviando il documento d’identità e codice fiscale e riceverai subito i 10 euro omaggio.

Il Bonus senza deposito è utilizzabile per giocare su tutte le slot machine e provare a vincere i ricchi jacopot in palio.

In questo modo potrai provare la piattaforma Betnero senza mettere a rischio nemmeno un centesimo del tuo denaro semplicemente registrandoti al casinò.

Se poi sarai rimasto soddisfatto delle offerte dei giochi di Betnero, della sua grafica e del software potrai decidere di continuare a giocare ed effettuare un versamento.

Betnero Bonus sul deposito di Betnero:

Chi decide di effettuare un primo deposito Betnero riserva un Bonus di Benvenuto fino a 1.300 euro.

Questa è sicuramente l’offerta più ricca e vantaggiosa offerta da un casino online con licenza AAMS.

Il Bonus è suddiviso in 5 giorni, anche non consecutivi, in cui effettuerai un deposito.

In particolare sul primo deposito riceverai un Bonus del 100% fino a 200 euro.

Quindi effettuando un deposito di 200 euro avrai 200 euro di Bonus ed un totale di 400 euro accreditati sul tuo account.

Betnero riserva lo stesso Bonus le successive 3 volte in cui effettuerai un deposito in giorni diversi anche non consecutivi.

Ma non finisce qui perchè Betnero vuole premiare la fedeltà e nel caso in un altro giorno successivo anche non consecutivo effettui un quinto deposito c’è un ultimo Bonus che arriva fino a 500 euro.

Ampia la scelta di metodi di pagamento messi a disposizione dal Betnero. E’possibile effettuare un deposito o prelievo scegliendo tra Carta di Credito Visa, Mastercard, PostePay, Bonifico Bancario, Scratch Card, PayPal, Skrill/Moneybookers, Neteller e Paysafecard.

Bonus Scommesse Betnero:

Betnero offre un bonus sulle scommesse del 20% sul primo deposito fino a 25 euro. Il regalo di Betnero verso i propri clienti è il “Doppio Bonus per un Unico Deposito” infatti, sul primo deposito si ha diritto, contemporaneamente, sia al bonus scommesse che al bonus sul casinò.

Tabella dei Bonus di Betnero:

1° Giorno: Bonus Casino 100% fino a 200€

2° Giorno: Bonus Casino 100% fino a 200€

3° Giorno: Bonus Casino 100% fino a 200€

4° Giorno: Bonus Casino 100% fino a 200€

5° Giorno: Bonus Casino 100% fino a 500€

Starvegas Casino Recensione:

Starvegas è un casino online i cui giochi sono alimentati dal software Novomatic che è una società leader in Europa e nel mondo per la fornitura di software di giochi che garantiscono imparzialità nelle vincite e sicurezza.

Starvegas è attivo in Italia con Licenza AAMS dal 2012 ed al momento è uno dei casino online preferiti dagli italiani grazie alla sua piattaforma user friendly e alla sua grafica accattivante.



Ci sono più di 100 slot machine che grazie al software Novomatic garantiscono un esperienza di gioco di altissima qualità con grafiche e animazioni realistiche.

Tra i titoli di slots più gettonate ci sono Book of Ra, Lucky Lady’s Charm deluxe o Dolphin’s Pearl, Flame Dancer, Dolphin’s Pearl, Fairy Queen o Mystic Secrets. Tutte garantiscono ottimi RTP (Return to Player o quota di distribuzione) e questo è un motivo in più per provarle.



Su Starvegas oltre ai classici giochi di casino online come blackjack, roulette, slot machine è possibile provare i giochi di casino con croupier dal vivo dove ci sono dei veri tavoli da gioco e si viene proiettati in un atmosfera da gioco molto simile a quella che si può vivere in un casino reale.

Ci sono diversi tavoli di blackjack, baccarat e roulette Live dove ci sono croupier in carne e ossa che mischiano le carte e le danno ai giocatori nel caso del blackjack o lanciano la pallina e fanno girare la ruota nel caso della roulette dicendo la celebre frase “Rien ne va Plus”.

In questo modo comodamente da casa tua seduto sul tuo divano potrai goderti i giochi del casino dal vivo e interagire con le croupier e gli altri giocatori presenti al tavolo.

Starvegas Bonus senza deposito:

Effettuando la registrazione sul sito Starvegas e confermando la registrazione inviando il documento di identità si riceveranno 30€ di bonus senza obbligo di deposito più 30 giri gratis alle slot machine Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady’s Charm deluxe, Dolphin’s Pearl™ deluxe, Sizzling Hot™ deluxe e Apollo God of the Sun.

Starvegas Bonus sul Deposito:

Starvegas offre ai nuovi utenti che si registrano ed effettuano un primo deposito un Bonus del 100% fino ad un massimo di 300€ più ulteriori 30 giri gratis alle slot machine.

Il Bonus viene assegnato in base all’importo del primo versamento effettuato.

Ad esempio facendo un primo deposito di 100 euro si riceveranno 100 euro di Bonus.

Se si effettua un primo deposito di 300 euro si riceveranno 300 euro di Bonus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA