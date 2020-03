Bet365 scommesse sportive: opinioni e commenti

Bet365 è da considerare come uno dei migliori marchi presenti sul mercato, legato a Hillside New Media Limited, ovvero la società Inglese con sede a Gibilterra.

bet365 giochi

Il bookmaker Bet365, nato nel 1974, possiede licenza AAMS n° 15253 e come tale può operare in Italia.

Si configura come un ottimo bookmaker che propone sul nostro territorio:

scommesse pre-gara;

live;

gioco online;

scommesse sportive;

casinò;

poker;

slot.

Bet365: informazioni

Licenza licenza AAMS (ADM) 15253 Bonus di benvenuto 100% fino 100€ Varietà dei Metodi di pagamento offerti Diversi Assistenza clienti Supporto in italiano Palinsesto Ampio con scommesse sportive e streaming gratis Poker Casinò Live, Poker, Bingo, Jackpot, Slot, Giochi da tavolo Mobile /App Buona

Come registrarsi a Bet365?

Bet365

Al fine di registrarsi per provare Bet365, basta seguire alcuni semplici passaggi che noi di seguito riportiamo:

collegarsi al portale Bet365.it;

cliccare sul pulsante di registrazione;

compilare il form inserendo tutti i propri dati personali;

procedere alla verifica dell’identità;

confermare la propria identità inviando una copia fronte/retro del proprio documento di identità: carta d’identità; patente di guida; passaporto.



Piattaforma

La piattaforma utilizzata online dal bookmaker bet365 è ottima e molto apprezzata da tutti gli scommettitori.

Analizzando la piattaforma, essa risulta molto semplice, con una buona usabilità dal punto di vista della ricerca degli avvenimenti su cui puntare.

Lamentano invece il sistema legato al pannello personale, il quale richiede troppi passaggi per raggiungere la sezione desiderata.

La navigazione desktop è buna.

Ottima anche l’app mobile anche se al momento non è ancora disponibile per sistemi Android. Si può però utilizzare la webapp che si installa al primo accesso sul sito da smartphone.

E’ disponibile invece per iPhone e iPad.

Visita il sito

Bet365: metodi di deposito e prelievo

Il bookmaker bet365 offre la possibilità di effettuare un deposito e di prelevare il proprio denaro tramite 15 alternative. Questo fa sì che bet365 venga considerato come uno dei più completi operatori in Italia. Tra i metodi oferti, ricordiamo:

ApplePay;

Skrill;

Neteller;

Bonifico bancario;

Carta di credito: Visa; Visa Electron; Postepay; Mastercard;

Paypal;

Paysafecard;

Carte prepagate virtuali;

Instant bank transfer;

Da ricordare che le commissioni, come anche il capitale minimo da depositare e prelevare varia in base al sistema utilizzato.

Casinò

bet 365 poker

All’interno della sezione Casino di Bet365 è possibile scegliere tra:

giochi di carte: 7 e mezzo; BlackJack; Casino Hold’em; Slot Machine;

Casino Bet365: Roulette; Baccarat; Casinò hold’em; Blackjack.



Scommesse sportive Bet365

All’interno della sezione scommesse sportive, con Bet365 è possibile scommettere su:

In questo palinsesto sono stati introdotti anche:

Esports;

scommesse virtuali;

quote relative a eventi di costume e spettacolo.

Tutte le scommesse sportive live di Bet365 sono contraddistinte da un numero elevato di eventi.

Bingo

Questa sezione su bet365 Italia non è disponibile.

Poker

Questa sezione prevede dei Tornei Programmati. Essi hanno un buy-in basso e sono disponibili per varie tipologie di gioco.

Bet365 Italia truffa?

Come detto in precedenza, non si può trattare di una truffa, in quanto è regolamentato ed autorizzato dalla AAMS/ADM ed è anche un promotore del gioco responsabile.

Non sono neanche presente dei Trucchi su Bet 365 anche se vi sono offerte tantissime possibilità al fine di di individuare un pronostico corretto.

Questo però non vuol dire che si tratta di sistema truccato.

Tutto questo potrà avvenire solo con lo studio di:

statistiche delle squadre;

precedenti;

obiettivi;

lo stato di forma;

il numero di gol subiti, ecc.

Queste informazioni sono disponibili anche su internet, all’interno dei siti che elaborano pronostici.

Cash Out e Betting Exchange

Il Cash Out è definito come l’opzione che ti permette di ritirare la propria scommessa prima ancora che l’evento su cui si è scommesso arrivi al termine.

Il servizio è utile nel momento in cui la squadra su cui si è puntato è in svantaggio e si prevede che il risultato finale sarà diverso da quello sperato.

Il Betting Exchange invece consiste nel “bancare” le scommesse, che vengono (quindi) scambiate tra gli utenti senza l’intervento dell’operatore.

Al momento quest’ultima funzione non è disponibile per la versione italiana bet365.

Offerta benvenuto Bet365

Bet365 bonus

Quest’offerta del bookmaker inglese prevede un bonus del 100% sul primo deposito fino ad un massimo di 100 €.

Promozioni Bet365

Tutte le promozioni presenti su Bet365 sono leggermente inferiori rispetto ai bookmaker licenziati AAMS, anche se al momento propone Offerte Live sui big match.

Questo prevede un rimborso in caso di scommessa persa in tempo reale, al quale si affiancano anche i bonus fedeltà.

Bonus multipla

Il bonus viene erogato solo nel momento in cui si seleziona una multipla di almeno tre eventi con quota minima 1.20.

Il bonus multipla sequenziale di Bet365 parte da 5% e potrà raggiungere al massimo il 70% con 14 eventi.

Rimborso 0-0

Questa formula prevede solo in caso di 0-0 al termine della partita e di scommessa su:

risultato: entrambe le squadre segnano;

totale goal: entrambe le squadre segnano;

entrambe le squadre segnano nel 1°/2°T;

risultato esatto, o parziale o finale la scommessa perdente viene rimborsata.

Bonus Poker

quest’offerta, definita anche di benvenuto per il settore poker, lo possiamo considerare come un bonus progressivo fino ad un massimo di 365 € riscattabile in più tranche da 5 €.

La prima tranche viene riscattata solo nel caso in cui si maturano 75 merit points. Le successive sono erogate al raggiungimento di 300 merit points per ciascuna.

Assistenza Clienti

In merito al servizio clienti, non vi è nulla da recriminare; il bookmaker bet365 ha superato il test con grande soddisfazione. Al momento i servizi offerti sono:

telefono -7/24;

live chat;

fax;

e-mail:support-ita@assistenzaclienti365.com

Opinioni e considerazioni finali

Da quanto detto in questa recensione, possiamo notare come Bet365 ha superato brillantemente tutti i controlli anche se l’offerta la momento resta limitata e l’app mobile come anche la versione web della piattaforma necessita di alcuni piccoli miglioramenti. Tutto sommato si è rilevata un’ottima piattaforma anche per via dei bonus eccellenti.

Bokmaker Bet365: votazione

Funzionalità Bet365 9/10 Offerta Benvenuto 8/10 Promozioni 8/10 Depositi e Prelievi 9/10 Quote e Live 9/10 Usabilità della piattaforma 9/10 App Mobile 8/10 Streaming 8/10 Assistenza Clienti 9/10

