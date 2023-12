Berardi-Juventus, l’annuncio cambia tutte le carte in tavola: decisione già presa

Una storia che dura da anni potrebbe avere la sua fine inaspettata. Ecco l’annuncio che cambia le carte in tavola.

Berardi alla Juventus. Una storia lunga, molto più lunga di quello che si possa immaginare, tanto di più rispetto a una trattativa che questa estate si pensava potesse esplodere, ma così non è stato. Berardi-Juventus, un’idea mai concretizzata. Almeno finora.

La società bianconera lo avrebbe voluto già nel proprio settore giovanile, ma a 14 anni Domenico non se la sentì di lasciare la famiglia per Torino e disse il suo primo no. Poi invece alla Juventus è andato per davvero, anche se solo per metà e solo formalmente.

Dieci anni fa, era settembre 2013, rivelò Tuttosport, Berardi aveva da poco compiuto 19 anni e pochi mesi prima aveva trascinato il Sassuolo alla promozione in Serie A con 11 gol e 6 assist. La Juventus lo prese per davvero e in cambio della sua comproprietà lo cedette proprio al Sassuolo, insieme a Marrone.

Nel 2016 la Signora fu a un passo da riprenderselo. Altro no. Un no non dettato dal timore di ritorsioni da parte di Allegri (allenatore di quel Milan sconfitto 4-3 da quattro iconici gol di Berardi che costarono la panchina all’allenatore toscano), bensì una scelta pensata.

I motivi di quell’altro no

Sì perché Berardi preferì essere la stella del Sassuolo, piuttosto che uno dei tanti della Juventus. Di quella Juventus. La Juventus di Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain e un Pjaca rivelazione dell’Europeo appena disputato in Francia.

Nelle ultime due o tre stagioni però riecco Berardi tornare nei radar della Juventus. Questa estate sembrava davvero la volta buona, a tal punto che l’Azzurro stesso, durante la presentazione stagione dei neroverdi, si lasciò andare a un misterioso “non so se resto”.

Berardi-Juventus ai nostri tempi

Questa estate Berardi si era convinto a cambiare aria, deciso che a 29 anni fosse giunto il momento di mettersi alla prova di un grande club. Ma questo matrimonio non s’ha da fare nemmeno stavolta. La Signora tergiversa, il Sassuolo s’infastidisce, preme perché deve trovare il sostituto, fino a dichiararlo incedibile.

“Non lo vendo”. Qualche mese dopo siamo punto e accapo. Chi pensava a un via libera, deve ricredersi. Parola di Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi. “A gennaio non vendo nessuno – tuona Carnevali – e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Noi ascoltiamo tutti e valutiamo. Ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti”. Niente da fare, insomma, nemmeno stavolta.