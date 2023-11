Benzema ha detto si: scelto come nuovo allenatore dell’Al-Ittihad | Volo privato per l’Arabia Saudita

Crisi tecnica risolta: i campioni in carica dell’Al-Ittihad hanno un nuovo commissario tecnico, l’erede di Nuno Espirito Santo.

Cos’hanno in comune Napoli e Al-Ittihad? Almeno tre similitudini. La prima già si sapeva con assoluta certezza, uno status figlio di una splendida cavalcata nella scorsa annata: una campione d’Italia l’altra trionfatrice della scorsa Saudi Arabi Cup.

Le altre similitudini sono arrivate a campionati in corso, quando entrambe hanno faticato a reggere il peso di chi prima conquista il potere, ma poi devono mantenerlo. Rudi Garcia e Nuno Espirito Santo non ci sono riusciti.

Il destino di Rudi Garcia era deciso ben prima di Napoli-Empoli 0-1. Già i primi dubbi avevano fatto muovere Aurelio De Laurentiis, il presidente che sceglie in prima persona gli allenatori. Nella seconda addirittura l’incontro con Antonio Conte, praticamente di pubblico dominio.

L’ex allenatore del Tottenham disse no, così Dela preferì continuare con Rudi Garcia, nonostante il gruppo squadra avessero manifestato a più riprese (vedi le sostituzioni mal digerite platealmente e in rapida successione di Kvara, Osimhen e Politano) il suo rigetto verso il tecnico francese.

Il fallimento di Nuno Espirito Santo

Più o meno, stesso percorso per l’allenatore dell’Ittihad. Addirittura peggio visto che la stampa locale ha rivelato di un feroce alterco fra Nuno Espirito Santo e Karim Benzema, subito dopo il clamoroso tonfo nella Champions asiatica contro i modesti iracheni dell’Al-Qowa Al-Jawija.

Non che nella Saud Pro League andasse meglio, dal momento che l’Al-Ittihad campione in carica era finita a undici punti di lunghezze dalla capolista Al-Hilal, un po’ come il Napoli, a -10 dalla capolista Inter. Così anche il club arabo in mano al Fondo PIF ha deciso di cambiare, proprio come Dela.

Il successore di Nuno Espirito Santo

Se Mazzarri è ufficialmente l’allenatore del Napoli, o meglio torna ad allenare il Napoli a dieci anni dall’ultima esperienza, curiosità delle curiosità, il nuovo tecnico dell’Al-Ittihad dovrebbe essere un allenatore che ha fatto parte del casting di Dela per la panchina che fu di Luciano Spalletti.

Manca il comunicato ufficiale, ma sono in tanti a ipotizzare in Marcelo Gallardo il successore di Nuno Espirito Santo. Anche l’autorevole TyC Sports ha rivelato di una trattativa in stato avanzato, ovviamente con il placet di Karim Benzema, la stella francese che deve ancora brillare di luce proprio nel campionato arabo. Otto i gol di KB da “deb” nella Saudi Pro League, cinque in meno del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, top scorer con 13.