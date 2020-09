Benevento – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 30-09-2020

Mercoledì 30 settembre alle 18:00 al Ciro Vigorito si gioca Benevento – Inter, recupero della 1° giornata di campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Dopo la pirotecnica vittoria per 4-3 contro la Fiorentina arrivata nei minuti finali, l’Inter torna nuovamente in campo per il recupero della 1° giornata di campionato posticipata per via degli impegni europei estivi che hanno coinvolto i nerazzurri sul finire della scorsa stagione. I nerazzurri cercano la seconda vittoria di fila e un buon viatico per approcciarsi al big match di domenica con la Lazio. Il Benevento arriva dalla vittoria in rimonta per 3-2 contro la Sampdoria, e i Campioni di B in carica allenati da Filippo Inzaghi proveranno a fare bella figura contro gli uomini di Conte. La partita sarà in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

La vittoria al fotofinish contro la Fiorentina ha caricato l’ambiente nerazzurro: e nonostante i primi 90 minuti stagionali abbiano anche messo in evidenza alcune criticità come una difesa di riserve non proprio affidabile e un disequilibrio sulla distanza tra i reparti che poteva costare caro, l’Inter ha espresso il suo gioco, ha creato molto e soprattutto è rimasta lucida in un momento in cui poteva scoraggiarsi. La trasferta di Benevento presenta insidie, ma non può essere ostacolo per una squadra dichiaratamente costruita per lo Scudetto.

Il Benevento neo promosso dopo aver dominato il campionato di Serie B nella scorsa stagione è tornato in A a distanza di 2 anni e il secondo esordio nella massima serie è stato più che positivo, ribaltando uno 0-2 alla Samp e vincendo alla prima giornata per 3-2. I valori tecnici della squadra allenata da Filippo Inzaghi sono chiaramente inferiori rispetto all’Inter, ma i campani possono contare su un 11 che conta molti giocatori esperti e con un’identità tattica precisa e che potrebbe giocarsi le proprie carte per la questione salvezza.

Come vedere Benevento – Inter in Diretta TV e streaming

Benevento – Inter si gicoherà mercoledì 30 settembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A e Sky Sport Serie A HD (canale 202). La partita sarò disponibile anche per gl iabbonati Sky, sulla piattaforma Sky Go.

Precedenti e statistiche di Benevento – Inter

Sono 3 i precedenti tra Benevento e Inter. I due confronti nel campionato di Serie A 2017/2018 che videro entrambi successi nerrazzurri. Al Vigorito, l’Inter di Luciano Spalletti si impose per 2-1 con doppietta di Marcelo Brozovic. A San Siro, i nerazzurri vinsero per 2-0 grazie alle reti di Skriniar e Ranocchia. Un confronto anche nella Coppa Italia 2018/2019 agli ottavi di finale. Vittoria per l’Inter per 6-2, con doppiette di Candreva, Lautaro Martinez, e reti di Icardi e Dalbert.

Probabili formazioni Benevento – Inter

E di poco fa la notizia dell’indisponibilità di Radja Nainggolan per una faringite e assieme all’ancora infortunato Vecino è l’unico assente nella rosa nerazzurra. Conte potrebbe attuare un leggero turnover anche in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Tra i pali confermato Handanovic, si ricompone il trio difensivo titolare con de Vrij che torna dalla squalifica, Bastoni e il rientrante Skriniar che è favorito su D’Ambrosio. Sugli esterni, esordio da titolare per Hakimi sulla destra mentre Young è in vantaggio su Perisic sulla fascia opposta. In mezzo tanti dubbi, Barella è a rischio diffida e potrebbe inizialmente partire dalla panchina, mentre Vidal e Sensi sono quasi sicuri di un posto tra i titolari. Ballottaggio Gagliardni/Brozovic. In avanti confermato Lautaro Martinez, potrebbe riposare Lukaku con al suo posto Sanchez. Eriksen dalla panchina.

Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 che ha portato alla vittoria con la Sampdoria, ma cambiare qualche interprete. In porta confermato Montipò, la linea a 4 confermata con Foulon, Caldirola, Glik e Letizia. Conferme anche a centrocampo con la mediana compsota da Dabo, Schiattarella e Ionita. Dovrebbe cambiare l’attacco, con Caprari e Moncini a fare spazio a Sau e Lapadula assieme a Roberto Insigne.

BENEVENTO (4-3-3): MONTIPO, FOULON, CALDIROLA, GLIK, LETIZIA, DABO, SCHIATTARELLA, IONITA, SAU, LAPADULA, INSIGNE

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, BASTONI, HAKIMI, SENSI, BROZOVIC, VIDAL, YOUNG, SANCHEZ, LAUTARO MARTINEZ

