“Belotti al Milan in prestito”: l’annuncio che non ti aspetti | Tutto confermato

Dopo le difficoltà in attacco riscontrate nelle partite in Champions League i rossoneri potrebbero cercare un altro attaccante.

Il Milan è uscito dalla sfida di Champions League di Dortmund contro il Borussia con parecchio rammarico per come sono andate le cose. Una partita dominata, almeno dal punto di vista del big chance da rete, esattamente come la prima sfida del girone contro il Newcastle. In entrambi i casi, però, i rossoneri hanno chiuso con uno 0-0 che sta molto stretto e che mette a serio repentaglio il proseguio nella competizione.

Se da una parte, quindi, c’è la consapevolezza di aver giocato meglio e a tratti dominato contro squadre del calibro di Newcastle e Borussia Dortmund e di non aver subito nemmeno una rete, dall’altra c’è la rabbia per le tante occasioni sprecate e per aver gettato letteralmente al vento quattro punti che sarebbero stati fondamentali per la classifica del girone di Champions.

Queste due gare hanno evidenziato, ancora una volta, la mancanza di cinismo e cattiveria sotto porta della squadra di Mister Pioli e, di conseguenza, la mancanza di una prima punta che riesca a capitalizzare al meglio l’enorme mole di gioco prodotta dalla squadra o le giocate stratosferiche di Rafael Leao.

In estate, nonostante l’arrivo di Luka Jovic e quello di Noah Okafor che è stato provato anche da punta centrale, non è arrivato il vero vice Giroud e Olivier, soprattutto per una questione anagrafica, non può più essere decisivo ogni tre giorni e riuscire a mantenere da solo il peso offensivo della squadra. Il mancato arrivo di Mehdi Taremi ha lasciato un buco enorme nella rosa del Milan.

Milan, rinforzo in attacco già a gennaio?

Ora, bisognerà capire se i rossoneri cercheranno di porre rimedio a queste mancanze offensive già nella sessione invernale di mercato e quindi a gennaio o se si attenderà la prossima estate per un vero e proprio colpo là davanti. In passato c’era stato un forte interesse per Andrea Belotti che ora, soprattutto dopo il suo approdo alla Roma, non è più un obiettivo milanista.

L’attuale attaccante della Roma è sempre stato, e non ha mai fatto mistero di esserlo, un grande tifoso del Milan, fin da bambino. Il Diavolo e Belotti sono stati molto vicini qualche anno fa, esattamente nell’estate 2017 quando Fassone e Mirabelli rivoluzionarono la squadra, spendendo circa 230 milioni di euro sul mercato.

Belotti al Milan? Le dichiarazioni di Cairo

A confermare ciò ci ha pensato anche Urbano Cairo che si oppose alla richiesta di prestito che Fassone gli fece per cercare di portare Belotti a Milanello. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il Presidente del Torino ha svelato un retroscena dell’estate 2017. In quella stagione il Gallo aveva segnato 26 gol e su di lui si era scatenato l’interesse di molti club. Cairo parlando con Florentino Perez, una sera a cena, disse di voler inserire una clausola di 100 milioni sul calciatore che poi perderà qualche anno dopo a zero.

Sull’interesse del Milan invece svela: “Il Milan ce lo chiede in prestito con un mezzo obbligo di riscatto. Fassone si giustifica: ‘Abbiamo già speso tanto’. Sì, ma stiamo parlando di un cannoniere da 26 gol e, se lo do in prestito senza incassare, come lo sostituisco? Belotti vuole andare al Milan, ci rimane male, gioca un brutto campionato. S’infortuna spesso. Non ho rimpianti, anche perché io guardo sempre avanti”.