Belgio-Portogallo dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 27-6-2021

Dove vedere Belgio-Portogallo, Ottavi di Finale di Euro2021, domenica 27 giugno alle 21:00. La partita Belgio-Portogallo sarà trasmessa in diretta su SKY e sulla RAI.

Allo stesso modo in cui il tabellone ci ha offerto uno degli ottavi di finale più belli e avvincenti che potessimo chiedere, la sfida in terra spagnola tra il Belgio e il Portogallo porta con se la consapevolezza che una grande big di questo torneo ci lascerà anzitempo.

L’affascinante sfida tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo per il trono di superbomber della competizione è solo uno dei tantissimi spunti che questo meraviglioso match, che potrebbe riguardare da vicino anche l’Italia di Mancini, potrà offrire.

Il Belgio è nel pieno sviluppo della propria “generazione d’oro” ma il pericolo (e la preoccupazione) è di non riuscire a rendere una Nazionale incredibilmente forte anche vincente. Considerando l’età di molti interpreti proprio questo Europeo, insieme al Mondiale del prossimo anno, saranno due degli ultimi possibili colpi che la selezione belga avrà in canna.

Il girone è stato passato in maniera agevole e il tabellone non è stato molto clemente con la squadra di Martinez che se vorrà arrivare fino in fondo dovrà vedersela contro le migliori, a partire proprio dai campioni in carica.

Anche per Cristiano Ronaldo, che ha già potuto mettere due trofei e tantissimi record nel suo palmares con la maglia del Portogallo, questa sarà una delle ultime grandi competizioni in cui potrà essere protagonista e la volontà sarà quella di dare il massimo per continuare quella che, ad oggi, è l’unica generazione vincente della storia calcistica portoghese.

I campioni di Euro 2016 hanno mostrato pregi e difetti durante la fase a gironi e per la seconda volta consecutiva si appellano alla regola delle migliori terze. La sfida contro Lukaku e compagni è suggestiva ma anche estremamente difficile e i portoghesi avranno a che fare con un cammino ben diverso rispetto a quello, abbastanza agevole, fatto nella spedizione in Francia.

Sarà la partita di Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne, probabilmente due carte da schierare a partita in corsa, oltre che la partita dei vari Bernardo Silva, Dries Mertens, Pepe, Eden Hazard.

Tra i campioni in carica e chi ha l’ambizione di diventarlo, l’ultima parola spetterà al campo.

Le ultime sulle formazioni di Belgio-Portogallo

Altro giro, altro record per Cristiano Ronaldo che, grazie alla doppietta con la Francia, è diventato il miglior marcatore della storia delle Nazionali di calcio.

Il Belgio di Roberto Martinez non lesina a mostrare tutto il talento offensivo della sua rosa e in attesa di scoprire le reali condizioni di Kevin De Bruyne, ha comunque validissime alternative.

Il 4-3-3 belga, sarà composto da Courtois in porta che avrà, avanti a se, Meunier e Vertonghen nella parte larga della difesa con Alderweireld e Denayer al centro.

Il centrocampo, privo, probabilmente, di KDB, vedrà la presenza di Tielemans e Witsel sulla mediana e di Thorgan Hazard un po più avanzato.

In attacco, spazio per l’Hazard “madrileno”, ovvero Eden, che giocherà largo e sulla fascia opposta di Dries Mertens.

Unica punta, come sempre, Romelu Lukaku.

Giocherà speculare il Portogallo di Fernando Santos con Rui Patricio, grande protagonista nel match contro la Francia, in porta e la linea di quattro composta da Semedo, Pepe, Ruben Dias e Rafa Guerreiro.

A centrocampo, non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto alla partita pareggiata contro i francesi, dunque si rivedranno Danilo, Joao Moutinho e Renato Sanches.

In attacco, Joao Felix si siede, nuovamente, in panchina e con lui anche Bruno Fernandes reputato meno performante in un 4-3-3.

Saranno, quindi, Bernardo Silva e Diogo Jota a supportare il recordman con la maglia numero 7, Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni di Belgio-Portogallo

Belgio (4-3-3): Courtois; Meunier, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, Moutinho, Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Come vedere Belgio-Portogallo in Diretta TV e Streaming

Partita: Belgio-Portogallo

Belgio-Portogallo Data: 27 giugno 2021

27 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), RaiPlay (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il Belgio di Roberto Martinez e il Portogallo di Fernando Santos, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Domenica 27 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio La Cartuja di Siviglia sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky e le RAI adibite al racconto delle partite di Euro 2021.

Il match sarà, inoltre, disponibile in streaming su Rai Play, scaricabile sugli store dei propri smartphone o visibile direttamente facendo il login sul sito Raiplay.it, e su SkyGo, tramite il possesso di un abbonamento Sky, o NowTv, dopo aver acquistato il pacchetto inerente a “Calcio e Sport”.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Belgio-Portogallo

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Belgio-Portogallo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/eADV

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Belgio-Portogallo

Regna l’equilibrio nei precedenti tra queste due squadre: nei 6 confronti giocati, 2 sono le vittorie del Belgio, 2 i pareggi e 2 le vittorie del Portogallo.

Il Portogallo spera di seguire le orme della vincente spedizione di Euro 2016 dove, anche in quel caso, venne ripescata come migliore terza.

Cristiano Ronaldo con 109 gol è diventato il giocatore più prolifico della storia delle Nazionali.

Il Belgio è una delle sole tre squadre ad aver concluso il girone a punteggio pieno ed è anche la terza miglior difesa del torneo (un solo gol subito) e il secondo miglior attacco con 7 gol, al pari dello stesso Portogallo e dell’Italia.

