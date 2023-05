Bayer Leverkusen- Roma, dove vederla e le probabili formazioni

DOVE VEDERLA

La partita tra Bayer Leverkusen e Roma sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 oppure in tv e streaming su Dazn. La si potrà seguire anche su Sky Sport 203 e Sky Sport 253 e sul satellitare Now.

Sfida verità. Chi si qualifica raggiunge la finale. Match ad alto potenziale di prelibatezza e spettacolarità quello in programma giovedì 18 maggio alle 21 alla “Bay Arena” tra Bayer Leverkusen e Roma.

Si parte dall’1-0 che la Roma conquistò all’andata all'”Olimpico” grazie alla rete messa a segno da Bove. Il Bayer Leverkusen occupa il sesto posto in Bundesliga con 49 punti in coabitazione con il Wolfsburg ed è reduce dall’1-1 nella tana dello Stoccarda. La squadra di Xavi Alonso non vince da tre partite nelle quali ha raccolto soltanto due punti.

La Roma non vede una posta piena da cinque gare ed è reduce dallo 0-0 colto al “Dall’Ara” contro il Bologna. I giallorossi sono sesti con 59 punti e rischiano di restare fuori dalla zona “Champions League”.

Il Bayer Leverkusen si schiererà con il 3-4-3 con Hradewcky tra i pali, Tapsoba, Tah e Hincapiè sulla linea difensiva, Frimpong, Palacios, Amiri e Bakker a centrocampo e il tridente Diaby, Hlasek e Wirtz in propensione offensiva.

Mourinho contrapporrà una Roma formato 3-5-2 con Rui Patricio in porta, Mancini, Cristante e Ibanez con la tradizionale difesa a tre, Matic, Bove, Zalewski e Spinazzola in zona trequarti e Belotti e Abraham di punta. Dybala si è ristabilito ma non sarà in campo dal primo minuto. Stesso discorso per Wijnaldum.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky, Hincapiè, Tapsoba, Tah, Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker, Diaby, Hlasek, Wirtz. All.Xavi Alonso.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Belotti, Abraham. All.Josè Mourinho.

ARBITRO

Slavko Vincic (Slovenia)