Basket NBA: possibili provvedimenti per emergenza coronavirus

Anche negli Stati Uniti negli ultimi giorni si è verificato un rapido ed inevitabile incremento di casi di Coronavirus.

L’NBA, proprio come i campionati sportivi di tutto il mondo, è chiamata ad adottare misure precauzionali per evitare di contribuire alla propagazione del virus.

Lunedì intanto si è gia tenuta una conference call tra gli staff medici delle 30 squadre partecipanti al campionato NBA e mercoledì ci sarà una nuova conferenza tra i proprietari delle franchigie per discutere le misure da adottare.

Secondo quanto riportato da ESPN la Lega ha contattato tutte e 30 le franchigie per avvisarle sulle nuove misure di sicurezza da adottare nelle arene in attesa di decidere se giocare a porte chiuse le partite di questo finale di Regular Season.

C’è la raccomandazione di evitare il più possibile contatti con i tifosi quindi niente più autografi o strette di mano e c’è anche la possibilità di distribuire a giocatori e staff il disinfetante per le mani.

Inoltre è richiesto a tutte le squadre di assumere un medico specialista in malattie infettive e dotarsi dell’attrezzatura necessaria per effettuare i test di positività al coronavirus sia ai giocatori che coach e tutto il personale che gravita tra spogliatoi, campo e palestra.

Nei prossimi giorni si potrebbe decidere di disputare alcune partite a porte chiuse, uno dei primi a esprimersi su quest’ultima possibilità, spiacevole ma probabilmente necessaria in un futuro non troppo lontano, è stato King LeBron.

Il numero 23 dei Lakers ha affermato che troverebbe insostenibile disputare delle partite di regular season, figuriamoci quelle di Playoff, senza pubblico.

Il Re non si è privato dell’occasione di lanciare una frecciatina all’Eurobasket dicendo: “Giochiamo in NBA e non possiamo privarci del pubblico, non siamo mica l’Europa”.

Per adesso le partite si stanno disputando normalmente, ma purtroppo sembra inevitabile che la lega ricorrerà a delle restrizioni per garantire lo spettacolo dell’NBA e allo stesso tempo la garanzia dell’incolumità di ogni fan.

