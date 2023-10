Barella e Lukaku, le telecamere hanno ripreso tutto: “Faccia schifata” – VIDEO

Inter-Roma senza fine. Le telecamere immortalano il ritorno di Lukaku al Meazza. Scoppia un vespaio di polemiche.

C’è stato un pre (lunghissimo), un durante (novanta minuti, al netto dei due recuperi), un dopo. Inter-Roma senza fine, o meglio ancora Inter-Lukaku. È stata la sua partita sin da quando il calendario ha ufficializzato l’amarcord di Mourinho (in tribuna per squalifica) al Meazza.

Il pre si conosce. All’inizio erano stati programmati 50mila fischietti per salutare Big Rom, un idolo indiscusso della tifoseria nerazzurra, prima del tradimento della scorsa estate. I fischietti erano diventati trentamila strada facendo, poi nulla, almeno queste erano le intenzioni della questura di Milano.

In realtà l’attaccante della Roma ha sentito i fischi di San Siro ogni volta che ha toccato il pallone. Non molte, sia chiaro. Big Rom viene cercato pochissimo dalla squadra giallorossa, rintanata in difesa. Lui comunque, si nasconde dietro la difesa nerazzurra. I fischi lo accompagnano nel riscaldamento, nel primo tempo, nella ripresa. Impalpabile la sua prestazione, quei fischi hanno colpito nel segno

Lukaku ha risentito della contestazione. Eccome. Il peso del passato, la reazione dei suoi ex compagni di squadra, come se non bastasse il gol vittoria nerazzurro è arrivato proprio da Marcus Thuram, il nuovo idolo nerazzurro, preso proprio quando l’Inter ha chiuso definitivamente le porte al ritorno di Big Rom.

La Lu-La non c’è più

Inter-Roma è stata definitivamente la morte della Lu-la. Al momento della presentazione Lukaku ha salutato in maniera molle, Barella gli ha risposto con un pro forma, mano tesa sì, ma lo sguardo era altrove.

Stesso discorso dicasi per Acerbi, con Lautaro, invece, è andato in scena un saluto col timido tentativo di una pacca sulla spalla. La Lu-La non c’è più.

Era tutto vero

Quel scambio di saluti a inizio partita non ha fatto altro che confermare ciò che si diceva questa estate. Non è stata soltanto l’Inter come società a chiudere con Lukaku, ma molti suo ex compagni di squadra.

Barella e il “saluto” a Lukaku. pic.twitter.com/ngBCO91nwc — Alessandro (@90ordnasselA) October 29, 2023

Il belga, che sembrava nuovamente vicinissimo all’Inter, non ha risposto ai messaggi e alle chiamate dei suoi ex compagni di squadra, è stato perfino a un passo dai rivali storici della Juve. Prima di un dietrofront quando ormai tutto era irreparabile. Ne ha fatte troppe per essere perdonato, questa la verità. Il più deluso di tutti a guardare quel video che impazza sui social, soprattutto Lautaro Martinez, con cui aveva un rapporto speciale. “Quella faccia schifata” è tutto ciò che resta di Lukaku all’Inter. Era tutto vero quanto si diceva questa estate.