Barcellona-Real Madrid, Diretta Streaming Live, recupero 10° giornata della Liga, 18-12-2019

Gli occhi del Mondo sono puntati sul Camp Nou, la cattedrale del calcio catalano, per la grande sfida fra Barcellona e Real Madrid, El Clasico. La partita sarà visibile in tv sul canale satellitare DAZN1 dalle ore 13. E’ possibile vedere Barcellona-Real Madrid in diretta streaming live utilizzando il servizio streaming DAZN.



Come vedere Barcellona-Real Madrid in Diretta TV e Streaming Live:

Barcellona-Real Madrid, gara valida per la 10°giornata di Liga spagnola, sarà trasmessa in diretta tv sul canale satellitare DAZN 1, e sul sito internet ufficiale di Dazn, servizio di streaming di Perform.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Barcellona-Real Madrid

Real Madrid – Barcellona è il Clasico, il match che tutto il Mondo aspetta, che tutto il Mondo guarda, non solo perchè si affrontano le due grandi di Spagna, anche perché si affrontano le squadre più forti del Mondo e più ricche del pianeta.

Nell’ultimo precedente in campionato giocato al Camp Nou, il 28 ottobre 2018, la gara finì con un netto 5-1 in favore dei blaugrana. In quell’occasione i madrileni furono proprio annichiliti dai rivali. Mai in partita e completamente fuori da ogni schema. Il ritorno si giocò il 2 marzo 2019 e vide vincere sempre i blaugrana per 0-1 grazie alla rete di Ivan Rakitic.

Tre queste due sfide c’è stato lo scontro in semifinale di Coppa del Rey, con la qualificazione alla finale sempre del Barcelona. All’andata, disputata al Camp Nou il 6 febbraio 2019 un 1-1 grazie alle reti di Vazquez prima e di Malcom poi. Il ritorno, giocato al Bernabeu il 27 febbraio 2019 ha visto la vittoria per 0-3 dei blaugrana grazie alla doppietta di Suarez e all’autorete di Vazquez.

Nei 242 confronti fra le due rivali, è in vantaggio il Barcellona con 96 vittorie, 95 le affermazioni dei blancos, mentre 51 sono i pareggi.

Il Clasico è sempre una partita che va fuori da ogni schema, da ogni pronostico e da ogni previsione. Quest’anno però il Real Madrid sembra partito meglio, oltre ad aver ritrovato Zidane sulla panchina. In Champions League le cose non stanno andando troppo bene, ma c’è ancora tempo per recuperare. Il Barcellona ha avuto Messi ad intermittenza, non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, ma ora è in netta ripresa.

Il pronostico quest’anno è molto complicato. Da una parte il Real Madrid è partito meglio, dall’altra il Barcellona è sceso un po’ di livello. Si può quindi prevedere una X, senza azzardare un vincitore.

Probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

