Barcellona-Espanyol Diretta TV-Streming e Probabili formazioni 8-7-2020

Derby di Barcellona in versione testa-coda domani sera al Camp Nou. Ultime e probabili formazioni: Setien con il tridente Griezmann-Messi Suarez, mentre Rufete schiererà De Tomas come unica punta. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in streaming.

E’ tutto pronto a Barcellona per uno dei derby meno incerti degli ultimi anni. Dopo aver espugnato l’Estadio della Ceramica di Villareal, i blaugrana proseguono la rincorsa alla vetta della classifica. D’altro canto, l’Espanyol si gioca le ultime chance di salvezza.

Ultime sulle formazioni di Barcellona-Espanyol:

Quique Setien non snatura la formazione che la scorsa settimana ha espugnato il campo del Villareal, con il 4-3-3 classico. In porta ci sarà Ter Stegen, con la difesa che vedrà Lenglet e Pique centrali e Semedo e Jordi Alba sulle fasce. In mezzo al campo Busquets sarà il perno, con Riqui Puig e Vidal sugli esterni, mentre Messi e Griezmann innescheranno le azioni del pistolero Suarez.

L’ultima spiaggia per l’Espanyol di Rufete sarà il match del Camp Nou contro l’avversario peggiore del momento, il Barca, sempre in corsa per la vittoria della Liga. Per tentare l’impresa di strappare punti pesanti nella corsa a una salvezza ormai difficilissima, il tecnico schiererà uno speculare 4-2-3-1. Diego Lopez difenderà la porta, con davanti a lui il quartetto difensivo composto da Javi Lopez, Bernardo, Cabrera e Didac. I due mediani saranno David Lopez e Marc Roca, mentre il trio Melendo-Darder-Embarba supporterà l’azione offensiva di De Tomas.

Probabili formazioni Barcellona-Espanyol:

Barcellona(4-4-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Pique, Jordi Alba; Busquets, Riqui Puig, Vidal; Griezmann, Messi, Suarez. Allenatore: Quique Setien.

Espanyol(4-2-3-1): Diego Lopez; Javi Lopez, Bernardo, Cabrera, Didac; David Lopez, Marc Roca; Melendo, Darder, Embarba; De Tomas. Allenatore: Rufete.

Come vedere Barcellona-Espanyol in Diretta TV e Streaming:

Il match tra Barcellona ed Espanyol, che si disputerà domani sera alle ore 22.00 al Camp Nou di Barcellona, sarà visibile in diretta sul canale DAZN, e in streaming su pc, tablet e smartphone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

