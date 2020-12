Ballon d’Or Dream Team: Yashin; Cafu, Beckenbauer, Maldini; Matthaus, Xavi, Maradona, Pelé; Messi, Cristiano, Ronaldo

Come sarebbe riunire in un’unica squadra i migliori campioni di tutti i tempi che hanno reso magico ed immortale il gioco del calcio? Fin da piccoli si sogna di poter affiancare, come delle figurine, dei mostri sacri del pallone ed immaginare come quella squadra possa schierarsi in campo, visto l’altissimo livello di qualità in scena. La famosa rivista France Football, nell’anno più nero del calcio, anche e non solo a causa della pandemia globale, ha deciso di dare una risposta alla difficile domanda.

Fonte: profilo Twitter France Football

La testata giornalistica aveva deciso di non assegnare il Pallone d’Oro per quest’anno, ma i numerosi giornalisti ed esperti non sono rimasti con le mani in mano o, in questo caso, con le mani lontane dalle loro preziose penne.

Un gran numero di giornalisti, 140 nello specifico, hanno votato il Dream Team calcistico migliore di tutti i tempi, arrivando anche a stilare delle squadre per così dire “riserva” per esprimere tutto il calcio di questi anni ed il modo cangiante di approcciarsi allo sport più famoso di sempre.

La squadra dei sogni prescelta dalla rivista francese – Profilo Twitter France Football

La formazione prescelta si schiera con un 3-4-3 che definire “fin troppo offensivo” è dire poco.

Lo schieramento in campo del Dream Team – Fonte: profilo Twitter France Football

Tra i pali, a difesa della porta si piazza il grande Lev Yashin, leggendario portiere sovietico, l’unico estremo difensore nella storia ad aver vinto un “Pallone d’Oro” (era il lontano 1963).

In difesa si schierano Cafu (ex Roma e Milan) il tedesco Beckenbauer e l’italianissimo Paolo Maldini, l’unico giocatore a rappresentare il “Bel Paese” in squadra, intramontabile bandiera della Milano rossonera.

Per quanto riguarda il centrocampo, anche facendo qualche strappo alla regola (con attaccanti adattati come esterni) la qualità è altissima. Nel cuore del campo troviamo l’ex nerazzurro Lothar Matthaus affiancato a Xavi, mentre sulle fasce sono liberi di esprimersi senza freni Pelé e Maradona, eterni rivali per la disputa sul giocatore più forte della storia ma schierati insieme per l’inusuale occasione.

Il tridente offensivo prescelto farebbe impallidire qualsiasi difesa avversaria, soprattutto se quei tre davanti rispondono ai nomi di Messi ed i due Ronaldo del pallone, il fenomeno brasiliano ed il Cristiano portoghese.

France Football, come detto, ha selezionato anche la seconda e la terza squadra dei sogni, inserendo gli altri 22 giocatori più votati e supportati. In questo caso il tricolore italiano è maggiormente presente, anche grazie a nomi del calibro di Buffon, Baresi, e Pirlo, tra gli altri.

Sicuramente la storia del calcio esprimerà, negli anni, diversi nuovi campioni, magari non ancora nati. Comunque, nel frattempo noi appassionati ci godremo questa super squadra, che sicuramente non sfigurerà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS