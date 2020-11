Calciomercato Napoli, trattativa col Chelsea per Emerson Palmieri e riscatto Bakayoko

Bakayoko Emerson Palmieri Napoli – Il Napoli è stata sicuramente una delle squadre più prolifere nella scorsa sessione di calciomercato. Dopo un settimo posto tutt’altro che soddisfacente, la vittoria della Coppa Italia ha portato entusiasmo nell’ambiente dopo l’inizio difficile con Carlo Ancelotti. Molti sono i colpi di mercato messi a segno. Hirving Lozano, Victor Osimhen si sono rivelati fin da subito importanti per le gerarchie di Rino Gattuso. C’è però anche un altro colpo che ha dato manforte al centrocampo azzurro: quello di Tiémoué Bakayoko.

Bakayoko ai tempi del Milan

Napoli, Bakayoko verso il riscatto: si prova per Emerson Palmieri

L’ex centrocampista del Milan era sicuramente l’uomo adatto per Gattuso. Nel suo 4-2-3-1 si rivela un ottimo giocatore. La sua presenza fisica dà grande duttilità al reparto, un centrocampo già orfano di Allan che è sbarcato a Liverpool da Ancelotti. Ha sempre giocato titolare tranne nell’ultima sfida di Europa League contro il Rijeka. Il Napoli è molto soddisfatto del giocatore e vorrebbe puntare su di lui. Il francese, però, è giunto nel capoluogo campano in prestito secco dal Chelsea.

Gattuso lo ha già allenato e vorrebbe sicuramente il giocatore ancora con sé. Per questo il DS Cristiano Giuntoli sta lavorando per acquistare a titolo definitivo l’ex Monaco. La cifra si aggira attorno ai 20 milioni ma il club partenopeo giocherà al ribasso. Bakayoko non ha mai avuto grandissimo spazio né in Inghilterra né in Francia e per questo motivo che sta ritrovando la continuità a Napoli. Se si vorrà convincerlo a restare in Campania, inoltre, il Napoli dovrà far fronte alle sue esigenze visto che il suo stipendio si aggira attorno ai 3 milioni.

Il Napoli, però, guarda ancora in casa Chelsea per un altro giocatore. Si tratta di Emerson Palmieri, terzino sinistro della Nazionale. Il club già da tempo è sulle orme dell’italo-brasiliano che sarebbe perfetto visto anche i continui infortuni di Faouzi Ghoulam. Il giocatore, tra l’altro, ritornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza col Palermo e con la Roma. Giuntoli è già all’opera, è in contatto con Marina Granovskaia, la zarina del club londinese. Il suo obiettivo, però, è quello di potersi accaparrare i due gioielli dei Blues.

