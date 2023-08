Bakayoko 3.0: dopo Napoli e Milan è ancora Serie A | Colpo a zero euro

Dopo le esperienze con i rossoneri, due volte, e con gli azzurri, il centrocampista francese potrebbe vestire un’altra maglia italiana.

Il Chelsea lo acquista nell’estate del 2017 per circa 40 milioni di euro, ma ben presto si rivelerà una delle tante operazioni sbagliate dei blues, soprattutto dal punto di vista economico. Eh sì, perché Tiémoué Bakayoko a Londra gioca soltanto una stagione (2017-2018) e non convince per niente.

Poi, una serie di prestiti in giro per l’Europa, ma soprattutto in Italia. Milan, prima, Monaco poi, Napoli ed ancora Milan per altre due stagioni. Al Chelsea, quindi, il centrocampista francese nato a Parigi non torna più, se non per alcune settimane di ritiro estivo.

La sua prima esperienza al Milan, però, è positiva. Gattuso lo stima e lo mette in mezzo al campo al fianco di Frank Kessie a proteggere la squadra dagli attacchi avversari. I tifosi lo acclamano e gli dedicano un coro e lui fa un girone di ritorno molto positivo che però non è accompagnato dalla tanto agognata qualificazione in Champions della squadra.

Nell’estate del 2019 il Milan non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo del prestito con il Chelsea e Bakayoko torna al Monaco, squadra che lo aveva lanciato al grande calcio dal 2014 al 2017, ma anche quella in cui il 29enne ha fatto vedere le cose migliori della carriera.

Bakayoko, ancora prestiti in Italia

Anche qui, però, la sua esperienza dura soltanto una stagione e nemmeno il Monaco decide di acquistarlo a titolo definitivo. Le pretese del Chelsea sono troppo alte e nessuno è disposto a pagare gli oltre 20 milioni richiesti dal club londinese per il suo cartellino.

Bakayoko, quindi, torna a Napoli e torna soprattutto da Rino Gattuso. La stagione partenopea è discreta, ma l’allenatore calabrese viene esonerato e al Napoli non interessa un suo acquisto definitivo. Altra stagione, altro prestito. Il Milan lo prende per due stagioni. Nella prima gioca, soprattutto nel girone di andata, e vince uno Scudetto. Nella seconda è fuori dal progetto e Pioli lo utilizza solo per pochi scampoli di partita.

Bakayoko, terza maglia diversa in Italia

Il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Chelsea e Bakayoko rappresenta un’occasione a zero per diversi club. Secondo alcune indiscrezioni al francese starebbe pensando la Roma. Il club giallorosso potrebbe perdere Nemanja Matic che piace in Francia al Rennes.

Se dovesse davvero partire il serbo, Bakayoko rappresenterebbe il sostituto ideale, anche se con altre caratteristiche, per ricoprire quella casella che eventualmente sarebbe lasciata libera da Matic. La Roma e Mourinho ci pensano.