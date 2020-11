B.Monchengladbach -Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 01-12-2020

Martedì 1 dicembre alle ore 21:00 al Borussia Park di MonchenGladbach si gioca Borussia Monchengladbach – Inter, match valido per la 5° giornata di Champions League nella fase a gironi. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo, l’Inter si gioca il futuro in Champions nella decisiva trasferta in Germania contro il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri sono obbligati a vincere per restare aggrappati alla qualificazione agli ottavi, un pareggio o una sconfitta condannerebbe definitivamente l’Inter all’eliminazione.

I tedeschi con i 3 punti si assicurano la vittoria, con un pari passano con una conseguente vittoria del Real Madrid sul Donetsk. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

La convincente vittoria contro il Sassuolo ha parzialmente diradato le nubi attorno all’Inter, in piena tempesta dopo la pessima prestazione contro il Real Madrid e il KO per 0-2 a Milano. Ora l’Inter non ha più chance da bruciarsi in Europa e conta solo la vittoria, anche se il destino dei nerazzurri non è solo in mano loro. 3 punti contro il Gladbach e sperare che il Real Madrid faccia lo stesso con lo Shakhtar Donetsk.

Situazione che dovrebbe replicarsi anche nell’ultimo turno, con l’Inter vittoriosa a Milano sugli ucraini e gli spagnoli che battono i tedeschi. Con un pari e una vittoria del Real Madrid nelle ultime due giornate rispettivamente con Donetsk e Gladbach e 6 punti dell’Inter, nerazzurri agli ottavi anche in questo scenario, che potrebbero sperare anche in due sconfitte del Real. Un pari o un KO domani sera sancirebbero l’eliminazione dalla Champions.

Il Borussia Monchengladbach conduce a sorpresa il girone: squadra partita dalla 4° fascia, ha 8 punti dopo 4 giornate frutto di 2 vittorie (entrambe col Donetsk) e 2 pari con Real e Inter. I tedeschi a differenza dell’Inter, hanno il destino nelle loro mani e con una vittoria si assicurebbero gli ottavi già domani sera. Potrebbe bastare anche un pari, se il Real batte lo Shakhtar. Gladbach che potrebbe anche permettersi di perdere domani contro l’Inter e avere comunque una doppia chance all’ultimo turno, con una vittoria contro il Real Madrid.

Precedenti e statistiche di Borussia Monchengladbach – Inter

Il match d’andata della fase a gironi giocato a San Siro, è stato il primo confronto ufficiale tra le due squadre nella moderna Champions League. La partita dello scorso 21 ottobre, è terminato per 2-2. Vantaggio di Lukaku, annullato dal rigore di Bensebaini e dal gol di Hofmann. Al 92° doppietta dell’attaccante belga dell’Inter.

Pobabili formazioni di Borussia Monchengldabach – Inter

Per la trasferta in Germania, Conte non avrà a disposizione lo squalificato Vidal, più gli infortunati Nainggolan,Vecino, Pinamonti e l’ancora positivo al Covid Kolarov. Torna disposizione Brozovic che dovrebbe partire titolare. Il tecnico nerazzurro dovrebbe optare per Bastoni, Skrniar, de Vrij in difesa. A centrocampo conferme per Barella, Gagliardini e il ritorno da titolare di Brozovic. Sugli esterni più dubbi, con Darmian favorito su Hakimi a destra e Young su Perisic a sinistra. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez.

Marco Rose non avrà a disposizione Beyer e Villalba, ma per il resto tedeschi quasi al completo. 4-2-3-1 classico con Sommer tra i pali, difesa con Wendt, Elvedi, Ginter e Lainer. In mediana Kramer e Neuhaus. Sulla trequarti Thuram, Stindl e Herrmann a supporto dell’unica punta Plea. Embolo, Zakari, Bensebaini, e Hofmann in panchina.

B. MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): SOMMER, WENDT, ELVEDI, GINTER, LAINER, KRAMER, NEUHAUS, THURAM, STINDL, HERRMANN, PLEA

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, BROZOVIC, GAGLAIRDINI, DARMIAN, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ

