Avvistato nel centro sportivo: si allena già con la squadra | Jerome Boateng firma a parametro zero

Il difensore tedesco, svincolatosi dal Lione lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova collocazione: domenica sarà già in campo.

Termina il calciomercato, ma non gli acquisti. La lista degli svincolati può rappresentare un’opportunità per club in emergenza o semplicemente alla ricerca di un’occasione a contro zero. La finestra per tesserare i giocatori svincolati termina il prossimo 13 dicembre, ma in Italia alcune squadre si sono già mosse.

La prima è stata l’Udinese, che riportato in Friuli Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino aveva lasciato i bianconeri a malincuore lo scorso 30 giugno, ma la cessione di Beto in Premier League ha fornito ai Pozzo la liquidità necessaria per poter offrire al Tucumano le stesse cifre del precedente accordo (un milione netto).

Un altro acquisto in Serie A, un altro argentino. Adriano Galliani ha riportato in Italia Alejandro Gomez, a spasso dopo aver concluso l’avventura (poco felice) con il Siviglia. Il trasferimento al Monza permetterà al Papu di riavvicinarsi alla città di Bergamo, dove ha sempre dichiarato di voler tornare a vivere.

La lista di giocatori che sono ancora senza squadra è lunghissima e brulica anche di profili italiani come Roberto Soriano, Marco Benassi e Stefano Okaka. Su tutti, però, spiccano i nomi di due campioni come Eden Hazard e David de Gea.

Ritorno

Fino a pochi giorni fa, il nome di un altro grande giocatore appariva sulla lista, quello di Jerome Boateng. Il difensore tedesco ha deciso di non rinnovare il contratto con il Lione, con cui ha trascorso le ultime due stagioni, e così per tutta l’estate ha aspettato che squillasse il telefono. La telefonata è arrivata nei giorni scorsi, dal Bayern Monaco.

Boateng, che in carriera ha indossato la maglia dei bavaresi in 363 occasioni, si sta momentaneamente allenando con la squadra a Säbener Straße, ma non è ancora chiaro se gli verrà offerto un contratto fino alla fine della stagione. Secondo quanto riportato dalla Bild, la dirigenza prenderà una decisione a riguardo entro questo weekend.

Situazione

Il Bayern, che ieri a Copenhagen ha messo a referto il suo 36esimo risultato utile consecutivo in una partita dei gironi di Champions League, è alla ricerca di un difensore, non è un segreto. Le rotazioni sono corte dopo il mancato rimpiazzo di Pavard.

Matthijs de Ligt è alle prese con un infortunio, stessa cosa per il giovane Buchmann. Nei giorni scorsi i problemi di Kim e Upamecano avevano costretto Tuchel a schierare una coppia centrale composta da Goretzka e Mazraoui. Quest’ultimo, inoltre, a gennaio partirà per la Coppa d’Africa, mentre Kim sarà impegnato nella Coppa d’Asia.